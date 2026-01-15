T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/280 Esas
DAVACI : HÜSEYİN OKUR
DAVALI: ABBAS VURAL, ABİDİN DOĞAN, ADEM VURAL, AHMET ATİK, AHMET ATİK, AHMET VURAL, ARİFE ÇAĞLAR, AYŞE AYHAN, AYTEN VURAL, BEKİR OKUR, BEKİR VURAL, DİLEK ÇELİK, DUDAŞ USLU, EMİNE COŞKUN, EMİNE TUNA, FAHRİ VURAL, FATMA ŞAHİN, HACER DOĞAN, HAKKI DOĞAN, HALİME TUNA, HANİFE ÖNER, HANİFE TUNA, HASAN ATİK, HAYRİYE ÇAĞLAR, HÜDAYİ OKUR, İBRAHİM TUNA, İDRİS DOĞAN, İRFAN USLU, İSMET USLU, KADRİYE USLU, KAFİYE ÇAĞLAYAN, MEHMET DOĞAN, MURAT VURAL, MÜNİSE OKUR, NADİDE TUNA, NİHAL ÇAM, ÖMER DOĞAN, ÖMER FARUK VURAL, RABİA ARSLAN, RAYİF OKUR, RUKİYE TAŞKIN, SABİHA ARSLANTAŞ, SEBİHA VURAL, SEYFETTİN TUNA, ŞENGÜL ATİK, ŞERİFE AKINCI, ŞERİFE ESİN, ŞERİFE KUTLU, ŞERİFE OKUR, URHUÇ ERBAŞ, YUSUF ATİK, ZEYNEP ÇELİMLİ, ZÜBEYDE USLU
Davacının davalı aleyhine açmış olduğu Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında davacının Tokat ili Merkez İlçesi Büyükyıldız köyü 194 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davacı tarafından uzun süredir kullandığını iddia edip adına tapuya kayıt ve tescilini talep ettiğinden, bu yerde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememizin 2025/280 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
