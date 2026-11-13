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Resmi İlanlar T.C. TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/185 Esas

09.11.2026

Konu : BAYRAM ÖZTÜRK

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BAYRAM ÖZTÜRK'ü tanıyan ve bilenlerin bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/185 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri T.M.K.'nun 33/2 maddesi gereğince ilan olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : 48796329042
ADI SOYADI : BAYRAM ÖZTÜRK
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : RAZİYE
DOĞUM TARİHİ : 15/11/1982
DOĞUM YERİ : BÜYÜKKÖMÜRCÜ/TİRE
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN02593070