T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/101 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/101 Esas İlhan SARILI, İzzet UÇAR adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Kırtepe Mahallesi 110 ada 107 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 4.732,52 m²'lik kısmının İzmir Su ve Kanalinazsyon İadesi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire ilçesi Kırtepe Mahallesi 110 ada 107 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 4.732,52 m²'lik kısmı için 2.838.161,93TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 22/06/2026 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 23.06.2026

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Basın No: ILN02517703