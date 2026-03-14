T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/231 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/231 Esas Ahmet Naroğlu, Ali Çulloğlu, Ali Eğmeci, Aysun Daşdöyen,Cafer Eğmeci, Dilek Hadimlioğlu, Dudu Girgin, Durmuş Caburoğlu, Emine Kut, Emine Sucu, Esma Göbekçi-, Fevzi Caburoğlu, Filiz Çullu Aspirin, Ganime Doğan, Gülbahar Eren, Hatice Caburoğlu, Hüseyin Çullu, Hüseyin Çullu, Hüseyin Yüksel, Hüsniye -, İsa Yüksel, Kazım Naroğlu, Leyla Yazaroğlu, Mehmet Çullu, Mehmet Ekincioğlu, Mehmet Kol, Musa Çullu, Mustafa Yağcı, Nazmi Naroğlu, Nimet Onur, Osman Caburoğlu, Saniye Soylu, Serdar Serkan Beyit, Serpil Çapar, Sezai Sert, Süleyman Çullu, Ümran Çullu, Yeliz Doğruer, Zahide Adatepe, Zahide-, Zeki Caburoğlu, Zeynep Çulloğlu adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi İbni Melek Mahallesi 710 ada 41 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 158,35 m²'lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi İbni Melek Mahallesi 710 ada 41 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 158,35 m²'lik kısmı için 192.576,17 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 02/10/2025

Basın No: ILN02420838