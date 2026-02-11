T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/252 Esas

DAVALILAR : CENGİZ ÜLGÜDÜR Kurtuluş Mah. Gümüşpala Cd. No100 /4/İşyeri Tire/ İZMİR

Aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız, HMKnın 122,127,128 maddeleri uyarınca ihtarına, Davalının HMK'nın 129/2. Maddesinin yollamasıyla HMK'nın 121 ve devamı maddeleri gereğince dava ile ilgili elde bulunan belgelerin aslını ya da onaylı örneklerini mahkemeye vermesi, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bulunabilmesini sağlayıcı açıklama yapmasının ve yapmadığı takdirde delil ibraz etmekten vazgeçmiş sayılacağı ihtar olunur.

