T.C. TİCARET BAKANLIĞI
GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
8691841311336
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK
- Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında test edildiğinde dokunsal uyarı işaretinin ambalaj üzerine değil ikincil bir mukavva vb. ambalaja yerleştirildiği tespit edilmiştir.
RİSK
- Sağlık Riski (Diğer)
UYGULANAN YAPTIRIM
- 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 04.08.2025 tarihli ve 112037026 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
- Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
- Ürüne ilişkin duyuru yapılması
- Düzeltici önlem planının sunulması
- İdari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
- Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 202508004
TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER
- Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
- Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
- Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
- Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri
arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.
- Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Firma Ünvanı : C.C. Kozmetik Kimya İnş. Taah. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
- Firma Adresi : Yunusemre Mh. Yeşilpınar Sk. No:4 Yıldırım / Bursa
