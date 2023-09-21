T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/14 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Erzincan ili, Tercan İlçesi 173 ada 1 ve 197 ada 1 parsel sayılı taşınmazların doğu, batı ve güneyini çevreleyen ve tescil harici yol olarak bırakılan kısımda hak iddia edenler var ise en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi taktirde TMK'nın 713 vd. maddeleri gereğince süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalılar Adı Soyadı Dava: GÜL MUSTAFA VARMAZ AHMET SANÇMIŞ-BAŞBUDAK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

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Basın No: ILN01894529