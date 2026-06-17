T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/116 Esas

DAVA : VASİYETNAMENİN TENFİZİ

DAVACI : HAYRULLAH ŞENGÜL

DAVALILAR : 1- AHMET ÇAĞLAR

2- AKİF KOÇAK

3- ALİ ÇAĞLAR

4- BARIŞ TOPTAŞ

5- CAFER ÇAĞLAR ve diğerleri

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 01/10/2026 günü saat: 11:25'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI : AKİF KOÇAK

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Basın No: ILN02489358