T.C. TEKMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/32 Esas 11/05/2023

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Davaya konu taşınmaz,Dava konusu, Erzurum İli Tekman İlçesi Çatak Mahallesi;



2942 sayılı Kanunun 10. Maddesi uyarınca 106 ada 26 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma bedelinin TESPİTİ ile davalı adına kayıtlı olan taşınmazın tapu kaydının iptaline ve Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi dava ve talep edilmekle ;



2942 Sayılı Kanun m.14 uyarınca öngörülen 1 ay süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği açılacak davada husumetin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltileceği ve dava açanların mahkememize bilgi vermesi gerektiği, hak sahibi veya bu iddiada bulunan şahısların mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tekman Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin Tekman Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak itiraz ve iddialarını bildirmeleri hususu İLANEN İHTAR olunur.

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Basın No: ILN01847950