T.C. TEKİRDAĞ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/524 Esas

KARAR NO : 2026/290

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/04/2026 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Çarı ve Anna Gözel oğlu, 08/06/1973 doğumlu, Türkmenistan uyruklu MAKSAT HALLYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.09.2026

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Basın No: ILN02550364