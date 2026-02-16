T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/505 Esas
12.02.2026
Konu : Gaiplik İlanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mah 1327 da 4 parsel ( parsel eski adı : 1327/1) taşınmaz hisse maliki Melahat'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.02.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : -
ADI SOYADI : MELAHAT -
BABA ADI : -
ANA ADI : -
DOĞUM TARİHİ : -
DOĞUM YERİ : -
İKAMETGAH ADRESİ : -
#ilangovtr
Basın No: ILN02401861