T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/228 Esas

02.04.2026

Konu : 2. İlan

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 348 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Ayşe isimli şahısın yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaipler hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir sonraki duruşma tarihi olan 16/04/2026 günü saat 10:15'e kadar Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaiplerden haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 348 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Ayşe'nin Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliklerine karar verileceği hususu ilan olunur. 02.04.2026

