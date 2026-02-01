T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2025/157 Esas

29.01.2026

Konu : 2. ilan

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah, 348 ada 34 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Mustafa oğlu Hüseyin isimli şahsın yapılan adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı, şahsı tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah, 348 ada 34 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Mustafa oğlu Hüseyin'in Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 29.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02391855