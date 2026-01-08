T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2.İ L A N

Sayı : 2025/155 Esas

05.01.2026

Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah, 349 ada 65 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Arif Oğlu Ahmet, Arif Oğlu Hüsnü, Salih Kızı Asiye, İsmail Kızı Münevver, İsmail Kızı Mukadder, İsmail Oğlu Muzaffer isimli şahısların yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden herhangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah, 349 ada 65 parsel sayılı taşınmazın hisse maliki olarak görünen Arif Oğlu Ahmet, Arif Oğlu Hüsnü, Salih Kızı Asiye, İsmail Kızı Münevver, İsmail Kızı Mukadder, İsmail Oğlu Muzaffer'in Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 05.01.2026

