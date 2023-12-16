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Resmi İlanlar T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-16 00:00:00 -

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/721 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/12/2023

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ :09/01/2024 SAAT: 09:30

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
2023/721 Banarlı Mah. 4939 parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 1.550,60 m2
2023/723 Banarlı Mah. 3894 Parsel Nermin Kaçan 500,00 m2
2023/725 Banarlı Mah. 4862 Parsel Şükrü Yüksel 587,70 m2
2023/727 Banarlı Mah. 4762 Parsel Mahmut Cura 178,65 m2
2023/729 Banarlı Mah. 4794 Parsel Elif Özkabak
Murat Özkabak
Nesrin Sarıçam		 48,29 m2
2023/731 Banarlı Mah. 4978 parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 3.908,83 m2
2023/733 Banarlı Mah. 4975 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 126,56 m2
2023/735 Banarlı Mah. 4958 Parsel Emine Bilgi 241,51 m2
2023/737 Banarlı Mah. 4959 Parsel Emine Bilgi 10,26 m2
2023/739 Banarlı Mah. 4798 Parsel Şaban Karabacak 764,79 m2
2023/741 Banarlı Mah. 4790 parsel Hamdi Uzel 112,81 m2
2023/743 Banarlı Mah. 4778 Parsel Tahsin Gürpınar 447,55 m2
2023/745 Banarlı Mah. 4819 Parsel Özgür Uzel 55,29 m2
2023/747 Banarlı Mah. 4786 Parsel Hamdi Uzel 102,07 m2
2023/749 Banarlı Mah. 4929 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 2.497,18 m2
2023/751 Banarlı Mah. 4782 parsel İsmail Vural 115,77 m2
2023/753 Banarlı Mah. 4974 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 591,59 m2
2023/755 Banarlı Mah. 4979 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 373,17 m2
2023/757 Banarlı Mah. 4946 Parsel Nesibe Özsoy
Hüseyin Akyüz		 537,09 m2
2023/759 Banarlı Mah. 4948 Parsel Nesibe Özsoy
Hüseyin Akyüz		 72,82 m2
2023/761 Banarlı Mah. 4764 parsel Mahmut Cura 844,12 m2
2023/763 Banarlı Mah. 369 Parsel Osman Durmaz
Kadir Durmaz
Gülsüm Durmaz		 164,82 m2

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 10/01/2024 SAAT: 09:00

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
2023/722 Banarlı Mah. 4811 parsel Osman Haraç 124,53 m2
2023/724 Banarlı Mah. Eski 1342
Yeni 5021		 Gülsüm Yalçın
Celil Akdemir
Ünzile Yorulmaz
Emine Akdemir
Servet Akdemir
Hamide Aslan
Fatma Kahya
Muhammed Emin Akdemir
Elif Kambur
Mehmet Akdemir
Havva Akdemir
Hamit Akdemir		 893,84 m2
2023/726 Banarlı Mah. 4863 Parsel Şükrü Yüksel 217,13 m2
2023/728 Banarlı Mah. 4872 Parsel Eşref Kahya 486,24 m2
2023/730 Banarlı Mah. 4947 Parsel Nesibe Özsoy
Hüseyin Akyüz		  
2023/732 Banarlı Mah. 4995 parsel Hatice Özdilek 302,66 m2
2023/734 Banarlı Mah. 4996 Parsel Hatice Özdilek 3,44 m2
2023/736 Banarlı Mah. 366 Parsel Nezihe Kahya 330,76 m2
2023/738 Banarlı Mah. 362 Parsel Adem Günay
Aleyna Günay
Cevdet Günay
Kevser Günay
Kevser Günay
Lütfü Günay
Necmiye Paytoncu
Nezire Ural		 762,52 m2
2023/740 Banarlı Mah. 1343 Parsel Gülsüm Yalçın
Celil Akdemir
Ünzile Yorulmaz
Emine Akdemir
Servet Akdemir
Hamide Aslan
Fatma Kahya
Muhammed Emin Akdemir
Elif Kambur
Mehmet Akdemir
Havva Akdemir
Hamit Akdemir
Arzu Uçar
Mehmet Öz
Gülsüm Ertan		 1.400,00 m2
2023/742 Banarlı Mah. 4827 parsel Ayşe Tolgay
Bilal Tolgay
Emine Tolgay
Gülten Özcan
İsmet Tolgay
Nurten Gülseren		 15,64 m2
2023/744 Banarlı Mah. 4938 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 3.846,99 m2
2023/746 Banarlı Mah. 4815 Parsel Mürvet Kancabaş
Hasan Sevim
Kıymet Uçkan		 104,12 m2
2023/748 Banarlı Mah. 4814 Parsel Mürvet Kancabaş
Hasan Sevim
Kıymet Uçkan		 279,09 m2
2023/750 Banarlı Mah. 4906 Parsel Halil Duyar 1.966,05 m2
2023/752 Banarlı Mah. 4810 parsel Osman Haraç 259,64 m2
2023/754 Banarlı Mah. 370 Parsel Aysel Şahin
Ayşe Tunca
Hacer Arabacı
Hasan Mimi
Hüseyin Mimi
Şaban Mimi
Zeliha Bulut
İbrahim Mimi
Münevver Benzeş
Müzeyyen Mimi
Osman Mimi		 428,70 m2
2023/756 Banarlı Mah. 4818 Parsel Özgür Uzel 257,25 m2
2023/758 Banarlı Mah. 3930 Parsel Lütfiye Yılmaz 804,88 m2
2023/760 Banarlı Mah. 4884 Parsel İsmail Ürkmez 1.248,32 m2
2023/762 Banarlı Mah. 371 parsel Sultan Gümele 142,28 m2

#ilangovtr

Basın No: ILN01951987