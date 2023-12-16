T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/721 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/12/2023

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ :09/01/2024 SAAT: 09:30

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2023/721 Banarlı Mah. 4939 parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 1.550,60 m2 2023/723 Banarlı Mah. 3894 Parsel Nermin Kaçan 500,00 m2 2023/725 Banarlı Mah. 4862 Parsel Şükrü Yüksel 587,70 m2 2023/727 Banarlı Mah. 4762 Parsel Mahmut Cura 178,65 m2 2023/729 Banarlı Mah. 4794 Parsel Elif Özkabak

Murat Özkabak

Nesrin Sarıçam 48,29 m2 2023/731 Banarlı Mah. 4978 parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 3.908,83 m2 2023/733 Banarlı Mah. 4975 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 126,56 m2 2023/735 Banarlı Mah. 4958 Parsel Emine Bilgi 241,51 m2 2023/737 Banarlı Mah. 4959 Parsel Emine Bilgi 10,26 m2 2023/739 Banarlı Mah. 4798 Parsel Şaban Karabacak 764,79 m2 2023/741 Banarlı Mah. 4790 parsel Hamdi Uzel 112,81 m2 2023/743 Banarlı Mah. 4778 Parsel Tahsin Gürpınar 447,55 m2 2023/745 Banarlı Mah. 4819 Parsel Özgür Uzel 55,29 m2 2023/747 Banarlı Mah. 4786 Parsel Hamdi Uzel 102,07 m2 2023/749 Banarlı Mah. 4929 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 2.497,18 m2 2023/751 Banarlı Mah. 4782 parsel İsmail Vural 115,77 m2 2023/753 Banarlı Mah. 4974 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 591,59 m2 2023/755 Banarlı Mah. 4979 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 373,17 m2 2023/757 Banarlı Mah. 4946 Parsel Nesibe Özsoy

Hüseyin Akyüz 537,09 m2 2023/759 Banarlı Mah. 4948 Parsel Nesibe Özsoy

Hüseyin Akyüz 72,82 m2 2023/761 Banarlı Mah. 4764 parsel Mahmut Cura 844,12 m2 2023/763 Banarlı Mah. 369 Parsel Osman Durmaz

Kadir Durmaz

Gülsüm Durmaz 164,82 m2

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 10/01/2024 SAAT: 09:00

Dosya no: Mahalle/Köy Ada/parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2023/722 Banarlı Mah. 4811 parsel Osman Haraç 124,53 m2 2023/724 Banarlı Mah. Eski 1342

Yeni 5021 Gülsüm Yalçın

Celil Akdemir

Ünzile Yorulmaz

Emine Akdemir

Servet Akdemir

Hamide Aslan

Fatma Kahya

Muhammed Emin Akdemir

Elif Kambur

Mehmet Akdemir

Havva Akdemir

Hamit Akdemir 893,84 m2 2023/726 Banarlı Mah. 4863 Parsel Şükrü Yüksel 217,13 m2 2023/728 Banarlı Mah. 4872 Parsel Eşref Kahya 486,24 m2 2023/730 Banarlı Mah. 4947 Parsel Nesibe Özsoy

Hüseyin Akyüz 2023/732 Banarlı Mah. 4995 parsel Hatice Özdilek 302,66 m2 2023/734 Banarlı Mah. 4996 Parsel Hatice Özdilek 3,44 m2 2023/736 Banarlı Mah. 366 Parsel Nezihe Kahya 330,76 m2 2023/738 Banarlı Mah. 362 Parsel Adem Günay

Aleyna Günay

Cevdet Günay

Kevser Günay

Kevser Günay

Lütfü Günay

Necmiye Paytoncu

Nezire Ural 762,52 m2 2023/740 Banarlı Mah. 1343 Parsel Gülsüm Yalçın

Celil Akdemir

Ünzile Yorulmaz

Emine Akdemir

Servet Akdemir

Hamide Aslan

Fatma Kahya

Muhammed Emin Akdemir

Elif Kambur

Mehmet Akdemir

Havva Akdemir

Hamit Akdemir

Arzu Uçar

Mehmet Öz

Gülsüm Ertan 1.400,00 m2 2023/742 Banarlı Mah. 4827 parsel Ayşe Tolgay

Bilal Tolgay

Emine Tolgay

Gülten Özcan

İsmet Tolgay

Nurten Gülseren 15,64 m2 2023/744 Banarlı Mah. 4938 Parsel Mehmet Erol Kahvecioğlu 3.846,99 m2 2023/746 Banarlı Mah. 4815 Parsel Mürvet Kancabaş

Hasan Sevim

Kıymet Uçkan 104,12 m2 2023/748 Banarlı Mah. 4814 Parsel Mürvet Kancabaş

Hasan Sevim

Kıymet Uçkan 279,09 m2 2023/750 Banarlı Mah. 4906 Parsel Halil Duyar 1.966,05 m2 2023/752 Banarlı Mah. 4810 parsel Osman Haraç 259,64 m2 2023/754 Banarlı Mah. 370 Parsel Aysel Şahin

Ayşe Tunca

Hacer Arabacı

Hasan Mimi

Hüseyin Mimi

Şaban Mimi

Zeliha Bulut

İbrahim Mimi

Münevver Benzeş

Müzeyyen Mimi

Osman Mimi 428,70 m2 2023/756 Banarlı Mah. 4818 Parsel Özgür Uzel 257,25 m2 2023/758 Banarlı Mah. 3930 Parsel Lütfiye Yılmaz 804,88 m2 2023/760 Banarlı Mah. 4884 Parsel İsmail Ürkmez 1.248,32 m2 2023/762 Banarlı Mah. 371 parsel Sultan Gümele 142,28 m2

#ilangovtr

Basın No: ILN01951987