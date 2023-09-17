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Resmi İlanlar T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-17 00:00:00 -

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/515 Esas

İ L A N

Hazine vekili tarafından Hüseyin kızı Hamdiye Kayyımı Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi Hüseyin kızı Hamdiye'nin adres araştırmalarına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamamış olup,

Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı kişinin gaipliğine ve Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi Hüseyin kızı Hamdiye adına olan taşınmazın Hazine adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur. 01/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01892848