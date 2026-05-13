Resmi İlanlar T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İ L A N

Esas No: 2025/232

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında davaya konu Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas mahallesi 119 ada 7 parsel sayılı taşınmaz maliki olan, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan Sevim Şefik'e dava dilekçesi ve duruşma günü 24/06/2026 olan 11:25 saat tarihli duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde H.M.K.'nunun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 30/04/2026

Basın No: ILN02466474