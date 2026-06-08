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Resmi İlanlar T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/1533 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında davaya konu Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karaevli mahallesi 505 ada 6 parsel 99 pafta sayılı taşınmaz maliki olan, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan Dilek Fısk'a dava dilekçesi ve duruşma günü 30/09/2026 olan 10:15 saat tarihli duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde H.M.K.'nunun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02482004