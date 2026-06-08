T.C. TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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ESAS NO : 2022/1711 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında davaya konu Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Husunlu mahallesi 16 ve 241,752,571,773,85,677,832 (Yeni parsel 110 ada 6 parsel),314 ( Yeni 101 ada 13 parsel), sayılı taşınmazlar maliki olan, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan Narin Uçar'a dava dilekçesi ve duruşma günü 23/09/2026 olan 09:45 saat tarihli duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde H.M.K.'nunun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 02/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02482023