T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N



Sayı : 2025/393 Esas

23/06/2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 499ada 24 parsel sayılı taşınmazda malik olarak görünen Lamia ve İffet ile ilgili olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesiYavuzMahallesi499ada 24 parsel sayılı taşınmazda malik olarak görünen Lamia ve İffet isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN02497502