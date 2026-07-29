T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/231 Esas

21.07.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 3519 ada 4 parsel, yine aynı yer 3520 ada 5 parsel sayılı taşınmazlarda 7536/150728 er hisse maliki olarak görünen Beyazıt kızı Hatice, Beyazıt kızı Emetullah, Beyazıt oğlu Mazlum ile ilgili olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesiYavuzMahallesi3519 ada 4 parsel, yine aynı yer 3520 ada 5 parsel sayılı taşınmazlarda 7536/150728 er hisse maliki olarak görünen Beyazıt kızı Hatice, Beyazıt kızı Emetullah, Beyazıt oğlu Mazlum isimli şahısın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN02518753