T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/322 Esas

29/05/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 344 ada 242 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen İbrahim kızı Hamdiye, İbrahim kızı Hayriye, İbrahim kızı Hacer, İbrahim kızı Behiye, İbrahim oğlu Mehmet, Hüsnü kızı Saniye, Hüsnü oğlu Ömer'in gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 344 ada 242 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen İbrahim kızı Hamdiye, İbrahim kızı Hayriye, İbrahim kızı Hacer, İbrahim kızı Behiye, İbrahim oğlu Mehmet, Hüsnü kızı Saniye, Hüsnü oğlu Ömer isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 29/05/2024

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Basın No: ILN02042874