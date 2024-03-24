T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan 329,25 m2 yüzölçümlü 957 ada 24 parsel sayılı taşınmaz
PARSEL NO : 957 ada 24 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 329,25 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdurrahman Yüksel, Arif Özkan, Ayten Özkan, Dilara Coşkun, Ergun Alper, Ertan Alper, Fatma Erçin, Gökhan Özkan, Gülser Altınışık, Haluk Coşkun, Harika Coşkun, Hatice Coşkun, Mustafa Coşkun, Mustafa Coşkun, Naile Eker, Nurşen Gürkan, Süleyman Yüksel, Tayfun Coşkun, Tuğçe Özkan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 329,25 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 957 ADA 24 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/300 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 09/11/2023
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Basın No: ILN02008034