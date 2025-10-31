T.C. TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan;

İli/ İlçesi Kütahya/Tavşanlı İhale Tarihi 19.11.2025 Mahallesi Göbel Köyü

Göbel Termal Tesisleri Saati 11:00 Niteliği Otel Kiralama Süresi 10 yıl Ada /Parsel 110/7 Yıllık Muhammen Bedel (İlk Yıl)

KDV Dahil 6.048.000,00 TL Yüz Ölçümü 5.788 m2 Geçici Teminat 1.814.400,00 TL

5.788 m2 kapalı inşaat alanı üzerinde Bodrum, Zemin ve 4 kattan oluşan, 46 odalı, 92 yataklı 2 adet kapalı havuz, 2 adet sauna, 2 adet buhar odası ile ilgili Şartnamede yer alan Demirbaş Listesi ve Kullanım Alanı Krokisinde belirtilen Otel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Hükümlerince Açık Teklif Usulü ile Belediye Binasında, Belediye Encümeni huzurunda 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.



2. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm isteklilere açık olup ihaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler şu şekildedir;

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu. İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname. İkametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı ve iletişim beyanı. Şartname bedelinin Belediyemiz veznelerine yatırılmış makbuzu. Belediyemize borcu olmadığını gösterir güncel belge. Bağlı olduğu Dernek, Birlik, Vakıf, Oda Kayıt ve Faaliyet belgesi (Tüzel kişilerden). Noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel kişilerden). Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

3. Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Tavşanlı Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 5.000 TL karşılığında alınabilir.

