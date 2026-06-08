T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/162 Esas

DAVALI :GÜLSÜM SÜZÜK Nurittin kızı 15/08/1980 Almanya doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Davaya konu olan yerler; Denizli İli Tavas İlçesi Konak Mahallesi 316 ada 6, 546 ada 105, 627 ada 149, 621 ada 327 ve 328 parsel numaralı taşınmazlardır. 6537 sayılı Kanun Talimatının İkinci Bölümününf (İfraz, Hisselendirme Ve Vasıf Değişikliği İşlemleri)a fıkrasında Tarım arazilerinde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz işlemi yapılamaz ” denilmektedir. 6537 sayılı Kanuna göre Tavas İlçesinin yeter gelir arazi miktarları sulu arazide 60 dekar, kuru arazide 160 dekar, dikili arazide 10 dekar ve örtü altı(sera)da 3 dekardır. Taşınmazların büyüklüğü ve hissedar sayısı dikkate alındığında ifrazı mümkün gözükmemektedir." şeklinde dosyaya ibraz edilen 08/01/2024 tarihli bilirkişi raporuna HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü olan 24/06/2026 günü saat 11:00 yerine geçerli olmak üzere TK'nın 28 vd. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

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Basın No: ILN02482088