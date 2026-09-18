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Resmi İlanlar T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2026/58 Esas

DAVALI : SADETTİN ETCİ 155*****276 Hüseyin oğlu 07/02/1974 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/01/2027 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02550368