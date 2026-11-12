T.C. TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/227 Esas

DAHİLİ DAVALI :Ali ve Durkadın oğlu, Hüseyin Avcı , TC: 27253532874 ,Magelhaenstraat 56 B Amersfoort 3814XP9938 HOLLANDA/Amersfoort

Bilirkişi Raporu ve duruşma gününün tebliği için dahili davalı Hüseyin Avcı'nın adresi mahkememizce araştırılmış ancak adres araştırmasından bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar Hatice Macaş ve Yakup Macaş vekili Av. Ahmet Tarakcı tarafından 13/03/2023 tarihinde Denizli ili Tavas ilçesi Orta mah. 850 ada 12 parsel, Denizli ili Tavas ilçesi Orta mah. 158 ada 10 parsel,Denizli ili Tavas ilçesi Samanlık mah. 68 ada 2 parsel, Denizli ili Tavas ilçesi Yaka mah. 3 ada 20 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi, yargılama giderlerinin taraflara payları oranında yükletilmesi talebiyle dava açılmış olup, dava kapsamında düzenlenen 23/01/2026 tarihli bilirkişi raporu ve 17/06/2026 tarihli bilirkişi ek raporunun gazete ilanının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren cevap süresi 6100 sayılı HMK'nın 127. maddesi uyarınca iki haftadır. Süresinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca duruşmanın bırakıldığı 10/02/2027 günü saat 09:55'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. İşbu ilan Gazete ilanının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra dahili davalı Hüseyin Avcı'ya ilanen tebliğ yapılmış sayılmaktadır. 11/09/2026

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Basın No: ILN02592573