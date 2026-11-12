T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/225 Esas

Tavas Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/225 Esas (Bozma Öncesi 2023/337 Esas) sayılı dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporunda özetle Maliye Hazinesi aleyhine açılan ve Denizli ili, Tavas ilçesi, Sarıabat Mahallesi, Deveyolu mevkindeki alana ilişkin tapu iptali ve tescil davasında bilirkişi kurulu raporunda kurulun mükerrer alanların üç parça hâlinde toplam 1149,56 m² olduğunu, B ve C alanlarında mükerrerlik bulunmadığını, A alanının 8156,72 m², C alanının 1207,34 m² kısmının milli park sınırında kaldığını ve 2873 sayılı Kanun'un 15. maddesinin bu alanlarda tescil yasağı getirdiğini, alanın kesinleşmiş orman sınırları dışında olduğunu, ancak 1994'te orman idaresince sedir fidanı ile ağaçlandırma yapıldığını, 1955-2024 arası hava fotoğrafları ve uydu görüntülerine göre alanın 1992'ye kadar kullanılmadığını, ceviz ağaçlarının 7-8, kekiklerin en fazla 4-5 yaşında olduğunu, yabani ağaçlara 2023'te aşı yapıldığını ve alanda imar ihyayı gösteren toprak işlemesi bulunmadığını, B alanı olan 12.127,14 m² için zilyetliğin en erken 2007'de, C alanı olan 3.701,00 m² için 2011'de başladığını, milli park dışında bırakılan C2 alanının 2493,75 m² olduğunu, hiçbir bölümde 20 yıllık kesintisiz ve çekişmesiz zilyetlik şartının gerçekleşmediğini kanaatleri sunulmuştur. Bu nedenle nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereğiilan olunur.

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Basın No: ILN02592619