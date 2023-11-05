T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/459 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı , DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, mülkiyeti Davalı Güler İyik'e ait Denizli ili Tavas İlçesi Tekke Mahallesi 1275 parsel sayılı taşınmazın davacı tarafça 10/08/2021 tarih ve 165 Karar No ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan Kamu Yararı kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 23/09/2021 tarih ve 95696007 olur yazısı ile kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, BEDEL TESPİTİ, TESCİL ve müteakip işlemler için mahkememize başvurulduğu ve mahkememizin 2023/459 esas sayılı dosyası üzerinden yargılamanın yapılacağı, duruşma gününün 29/11/2023 tarihine saat 09:50'a bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tüm ilgililere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/11/2023

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Basın No: ILN01925120