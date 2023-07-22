T.C. TATVAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, SAHİL Mahalle/Köy, SAHİL Mevkii, 293 Ada, 26 Parsel, Tapu kaydında KARGİR DÜKKAN olarak geçmektedir.

Adresi : Ofis Caddesi Tatvan Tatvan / BİTLİS

Yüzölçümü : 23,06 m2



İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planında Ticaret + Konut alanıBitişik Nizam 7 Kata müsadeli, Belediye hizmetlerinden faydalanmakta

Kıymeti : 382.796,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:48

19/07/2023

101046

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01864185