  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
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    ÖĞLE
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Resmi İlanlar T.C. TATVAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TATVAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. TATVAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
 
DOSYA NO:2025/206

Kamulaştırmayı yapan davacı idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/12/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER :

NO ESAS NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ NİTELİĞİ MALİK
1 2025/206 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 16 PARSEL TARLA MEHMET AYGÜN
2 2025/207 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH.
133 ADA 5 PARSEL
135 ADA 54 PARSEL
137 ADA 37 PARSEL		 YOL ÖMER OĞURLU
3 2025/208 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH.
111 ADA 3 PARSEL
111 ADA 2 PARSEL		 YOL AYHAN BARAN
MEHMET BARAN
NECİP BARAN
ŞEMSETTİN BARAN
4 2025/209 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH.
132 ADA 2 PARSEL
132 ADA 3 PARSEL
132 ADA 4 PARSEL		 TARLA AYHAN BARAN
5 2025/210 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 132 ADA 1 PARSEL TARLA İBRAHİM SÖYLEMEZ
6 2025/211 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 123 ADA 3 PARSEL ARSA İSMETULLAH GÜLHAN
MUHLİS GÜLHAN
SALİH GÜLHAN
7 2025/212 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 53 PARSEL TARLA ŞAHİN GÜLHAN
8 2025/213 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 42 PARSEL TARLA FERHAT BARAN
9 2025/214 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 115 ADA 1 PARSEL TARLA ABDULLAH MİNYAS
ABDULMENAF MİNYAS
ASIM MİNYAS
KAZIM MİNYAS
10 2025/215 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 56 PARSEL TARLA MEDENİ GÜLHAN
11 2025/216 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 52 PARSEL TARLA ADİL GÜLHAN
CUMA GÜLHAN
FADİL GÜLHAN
HAKİM GÜLHAN
MUHTEBER GÜLHAN
NİŞAN AKDENİZ
12 2025/217 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 46 PARSEL TARLA HAMDİ ÇELEBİ
MEHMET ÇELEBİ
13 2025/218 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 19 PARSEL TARLA FARİS AVCU
14 2025/219 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 37 PARSEL TARLA AHMET BARAN
15 2025/220 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 129 ADA 3 PARSEL TARLA CAHİDE ECE
EKREM TÜSER
HALİS TÜZER
HAYRİYE TÜSER
HÜKMET TÜSER
MEHMET TÜSER
NAHİDE CAN
SALİH TÜZER
SEDAT TÜSER
SENEM TÜSER
16 2025/221 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH.
135 ADA 52 PARSEL
135 ADA 28 PARSEL
135 ADA 39 PARSEL		 TARLA CİNDİ UĞURTAŞ
17 2025/222 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 38 PARSEL TARLA KASIM BARAN
18 2025/223 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 10 PARSEL TARLA EKREM AYGÜN
ERCAN AYGÜN
FATMA AYGÜN
İDRİS AYGÜN
ORHAN AYGÜN
SÜLEYMAN AYGÜN
19 2025/224 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH.139 ADA 45 PARSEL TARLA ABİT MUĞLU
20 2025/227 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH.
331 ADA 3 PARSEL
330 ADA 1 PARSEL		 TARLA ABDULHALİK TALAY
HAYRİYE CAN
RAHİME CAN
RAHİME GÜMÜŞ
21 2025/228 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 480 ADA 1 PARSEL TARLA ALİ SAKÇI
AYŞE İPEK
ESAT ALTINTAŞ
FATMA ALTINTAŞ
FATMA ŞENGÜL
FERİDE ÇUVAR
HASAN SAKÇI
İZZETTİN ALTINTAŞ
NEVZAT ALTINTAŞ
PERİŞAN ATEŞ
ŞAHRİSETE SAKCİ
VELİDE TALAY
22 2025/229 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 338 ADA 7 PARSEL		 TARLA ABDULKADİR SAKÇI
ABDULMUTTALİP SAKCİ
ALİ SAKÇI
AYŞE İPEK
BARIŞ SAKCİ
CİDEYET ŞEN
EMİN SAKCİ
ESAT ALTINTAŞ
FATMA ALTINTAŞ
FATMA ŞENGÜL
FERİDE ÇUVAR
HAFİDE SAKCİ
HASAN SAKÇI
İZZETTİN ALTINTAŞ
KESRA KARÇIĞA
KEVSER ALTINTAŞ
LALE NUR SAKCİ
MAVER ARINÇ
MEHMET SAKÇI
MUSTAFA SAKÇI
MÜZEYYEN SUBAŞI
NECLA ŞALIŞ
NEVZAT ALTINTAŞ
PERİŞAN ATEŞ
PİRAN SAKÇI
SAADET BAYINDIR
SUAT SAKCİ
ŞAHRİSETE SAKCİ
VELİDE TALAY
YILDIZ SAKCİ
ZİŞAN SAKCİ
23 2025/230 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 194 ADA 7 PARSEL		 TARLA MAHSUM GENCER
MUAZ GENCER
24 2025/231 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH.
422 ADA 16 PARSEL
419 ADA 2 PARSEL		 TARLA ENVER ARTUT
MEHMET SABRİ AVRAS
MEHMET SALİH AVRAS
MÜNEVVER ARTUT
ÜMRAN ARTUT
ZAHİDE ARTUT
ZEMZEME AVRAS
ZİYNET ARTUT
ZÜBEYİT AVRAS
25 2025/232 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 167 ADA 2 PARSEL		 TARLA ABDULLAH KARABEY
26 2025/233 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 194 ADA 43 PARSEL		 TARLA ÖMER ŞAHBUDAK
27 2025/234 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTETE
KÖY/MAH. 168 ADA 22 PARSEL		 TARLA MAHMUT KAN
28 2025/235 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 457 ADA 11 PARSEL		 TARLA HİKMET TEDBİRLİ
NURTEN YURT
ORHAN YURT
YAKUP YURT
29 2025/236 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH.
190 ADA 4 PARSEL
185 ADA 3 PARSEL		 TARLA YAKUP GENCER
30 2025/237 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH.
149 ADA 5 PARSEL
148 ADA 7 PARSEL		 TARLA EDİBE KIZGIN
HAMİDE KIZGIN
MEKLİFE ESEN
NUSRET ŞAHBUDAK
31 2025/238 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 396 ADA 92 PARSEL		 TARLA MEHMET ALİ ALKIŞ
32 2025/239 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 142 ADA 6 PARSEL		 TARLA HÜSEYİN OĞURLU
33 2025/240 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 194 ADA 30 PARSEL		 TARLA SADIK KAN
34 2025/241 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH.
337 ADA 4 PARSEL
337 ADA 6 PARSEL		 TARLA İBRAHİM ARVAS
35 2025/242 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH.
169 ADA 5 PARSEL
196 ADA 1 PARSEL		 TARLA MEHMET RACİ ÖZBUDAK
36 2025/243 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH.
194 ADA 13 PARSEL
194 ADA 12 PARSEL		 TARLA BEKİR ŞAHBUDAK
37 2025/244 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 194 ADA 10 PARSEL		 TARLA ENVER KAN
MEHMET SIDDIK KAN
NAİF KAN
ÖMER KAN
38 2025/245 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 185 ADA 12 PARSEL		 TARLA ABDULKADİR GENCER
AYKUT GENCER
DİLBER UĞİŞ
ERDAL GENCER
FERDİ GENCER
FIRAT GENCER
GÜLZERİN GENCER
ÖMER GENCER
39 2025/246 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 147 ADA 9 PARSEL		 TARLA CEMİL ŞAHBUDAK
NUSRET ŞAHBUDAK
40 2025/247 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 337 ADA 14 PARSEL		 TARLA BEKİR ÇAKAZ
ESMİ ÇAKAZ
HANİFE ÇAKAZ
RESUL ÇAKAZ
SÜLEYMAN ÇAKAZ
41 2025/248 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 483 ADA 13 PARSEL		 TARLA GÜVERCİN ABEŞHATUN
KASIM ABEŞHATUN
SİNEM ABEŞHATUN
42 2025/249 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 183 ADA 5 PARSEL		 TARLA MEHMET ŞAKİR ÇAĞAN
43 2025/250 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 188 ADA 5 PARSEL		 TARLA ABDULBAKİ ALÇAY
FELEKNAZ ALÇAY
İHSAN ALÇAY
MÜYESSER ALÇAY
OSMAN ALÇAY
44 2025/251 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 191 ADA 3 PARSEL		 TARLA MAHMUT ÇELİK
45 2025/252 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH.
235 ADA 10 PARSEL
138 ADA 5 PARSEL		 TARLA HÜSNÜ GEÇKALDI
46 2025/253 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH.
141 ADA 2 PARSEL
141 ADA 3 PARSEL		 TARLA ABDULBARİ PERİHAN
SÜLEYMAN PERİHAN
47 2025/254 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 106 ADA 1 PARSEL		 TARLA ASMİN EMET
HEDİYE EMET
MAHMUT ÇELİK
SAİME BEYHAN
ZERYA EMET
ZÜLEYHA ÇETİN
48 2025/263 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 175 ADA 14 PARSEL		 TARLA İHSAN AYDAR
İRFAN AYDAR
MEMET AYDAR
ORHAN AYDAR
SİNAN AYDAR
ZEKİ AYDAR
49 2025/264 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 109 ADA 1 PARSEL		 TARLA SERFİNAZ DAVAZ
ŞEMSETTİN DAVAZ
50 2025/265 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 106 ADA 13 PARSEL		 TARLA EKREM AYGÜN
ERCAN AYGÜN
FATMA AYGÜN
İDRİS AYGÜN
ORHAN AYGÜN
SÜLEYMAN AYGÜN
51 2025/266 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 158 ADA 9 PARSEL		 TARLA ERCAN ÜSTÜN
52 2025/267 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 105 ADA 13 PARSEL		 TARLA ALİ AYGÜL
53 2025/268 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 199 ADA 1 PARSEL		 TARLA ERCAN ÖZER
HAKAN ÖZER
54 2025/269 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 175 ADA 13 PARSEL		 TARLA MEMET AYDAR
ORHAN AYDAR
SİNAN AYDAR
ZEKİ AYDAR
55 2025/270 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 207 ADA 21 PARSEL		 TARLA ABDULĞAFFAR OĞURLU
SEYRAN OĞURLU
56 2025/271 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 108 ADA 2 PARSEL		 TARLA ALİ KUTAS
57 2025/272 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 118 ADA 12 PARSEL		 TARLA MAHMUT GÜZEL
58 2025/273 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 163 ADA 9 PARSEL		 TARLA KAMİLE İBİŞ
59 2025/274 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 110 ADA 2 PARSEL		 TARLA MUSA MENTEŞ
60 2025/275 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 202 ADA 15 PARSEL		 TARLA ABDULHADİ İÇEN
61 2025/276 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 109 ADA 2 PARSEL		 TARLA SALİH DURDU
62 2025/277 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 171 ADA 2 PARSEL		 TARLA BEKİR İLKATMIŞ
63 2025/278 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 158 ADA 16 PARSEL		 TARLA MEHMET ŞİRİN KILIÇ
64 2025/279 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 105 ADA 21 PARSEL		 TARLA NECMETTİN AYGÜN
65 2025/280 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 195 ADA 3 PARSEL		 TARLA OSMAN GÜNEŞ
66 2025/281 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 121 ADA 2 PARSEL		 TARLA RESUL AYAZ
67 2025/282 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH.
189 ADA 39 PARSEL
189 ADA 40 PARSEL		 TARLA ABDULLAH KAYA
68 2025/283 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 111 ADA 9 PARSEL		 TARLA SERACETTİN YILMAZ
69 2025/285 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 127 ADA 9 PARSEL		 TARLA CEBER BİLGİÇ
70 2025/286 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH.
118 ADA 1 PARSEL
119 ADA 5 PARSEL		 TARLA ERCAN ASLANTAŞ
HAKKI ÇİRMİK
VELİDE CANBAZ
71 2025/287 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 159 ADA 1 PARSEL		 TARLA BULUT ŞENGÜL
72 2025/288 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH.
127 ADA 10 PARSEL
127 ADA 12 PARSEL		 TARLA BAHRİ AYDIN
73 2025/289 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 126 ADA 1 PARSEL		 TARLA SEBAHAT YILDIRIM
74 2025/290 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 124 ADA 19 PARSEL		 TARLA KURU YALVAÇ
75 2025/292 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH.
189 ADA 35 PARSEL
189 ADA 36 PARSEL
210 ADA 3 PARSEL		 TARLA İBRAHİM ÖZDERE
76 2025/293 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 214 ADA 6 PARSEL		 TARLA YAHYA TURAN
77 2025/294 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 187 ADA 21 PARSEL		 TARLA NACİDE YILMAZ
78 2025/295 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 125 ADA 6 PARSEL		 TARLA MEHMET SADIK HASMİR
79 2025/296 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 193 ADA 91 PARSEL		 TARLA ŞEREF KULU
80 2025/299 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH.
167 ADA 14 PARSEL
167 ADA 15 PARSEL		 TARLA ABDULMECİT AYDAR
81 2025/300 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH.
104 ADA 14 PARSEL
104 ADA 15 PARSEL		 TARLA VEYSİ AYDEMİR
82 2025/301 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH.
118 ADA 10 PARSEL
118 ADA 11 PARSEL		 TARLA TAHİR GÜZEL
83 2025/302 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH.
200 ADA 3 PARSEL
200 ADA 4 PARSEL		 TARLA MEMET ALİ ÖNER
84 2025/303 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 175 ADA 7 PARSEL		 TARLA KAMLE İBİŞ
85 2025/304 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH.
110 ADA 40 PARSEL
134 ADA 8 PARSEL
134 ADA 34 PARSEL		 TARLA İSAK GÜZEL
86 2025/305 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 204 ADA 7 PARSEL		 TARLA ARİF AYDAR
87 2025/306 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH.
158 ADA 1 PARSEL
158 ADA 2 PARSEL
159 ADA 30 PARSEL
173 ADA 3 PARSEL
173 ADA 4 PARSEL		 TARLA ABDULLAH GÜL
AHMET ÖZTEKİN
AHMET YALI
AYDIN KADAN
AYFER AYBEK
AYNUR METE
BEHİYE TANRIKULU
CAFER ÖZTEKİN
CAHİDE KURHAN
CUMAN METE
ÇİÇEK ALDANMAZ
EMİNE GÖÇERİ
ENVER TAŞ
FAHRİYE YEMAN
FAİLE ÖGET
FATİH GÜL
FATMA KAÇAR
FERİDE ERDOĞAN
FEYZİ METE
FEZİLE TAŞKIN
GÜLAY POLAT
GÜLCAN METE
GÜLTEN ÖÇAL
HACER OLCAY
HALİL GÜL
HANİFE METE
HASAN TAŞ
HASAN YALI
HATEM METE
HEDİYE NAZ
HİKMET GÜL
HÜSAMETTİN YALI
HÜSEYİN TAŞ
HÜSEYİN YALI
İBRAHİM GÜL
KEZBAN ORHAN
KUDERET KARGIN
LALEĞAN METE
LEMAN ANIK
LİYADİN KADAN
MAHSUN TAŞ
MEHMET GÜL
MEHMET YALI
MEHMET BAKİ ÖZTEKİN
MERDİYE ALİCAN
MÜJDE ÇİDAÇİ
MÜNEVVER SAĞIR
NACİYE AVCİL
NAHİDE KARDOĞAN
NECİME TAŞKIN
NURCAN METE
NURCAN YILDIZ
ÖMER TAŞ
REŞİT METE
SABRİ YALI
SAKİNE KESKİN
SANİYE PİRBUDAK
SEBİHE BOZKURT
SELAHATTİN METE
SEYFETTİN KADAN
SEYİTHAN METE
SURETHAN ALTUN
ŞEFİK GÜRGAR
VEYSEL METE
YALÇIN METE
ZAHİDE ERDOĞAN
88 2025/307 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 213 ADA 13 PARSEL		 TARLA AYDIN ÇANAKÇİ
DAVUT ÇANAKÇİ
DOĞAN ÇANAKÇİ
ERGÜN ÇANAKÇİ
FAHRETTİN ÇANAKÇİ
FETİYE GÜNÇAVDİ
HEDİYE KAN
İHSAN ÇANAKÇİ
İZZETTİN ÇANAKÇİ
KEZBAN KARA
MAŞALLAH ÇANAKÇİ
MEHMET ŞAKİR ÇANAKÇİ
MERYEM AYDIN
SEVAL ÇANAKÇİ
SEYRİ ÇANAKÇİ
VECDİ ÇANAKÇİ
89 2025/308 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 118 ADA 7 PARSEL		 TARLA AHMET GÜZEL
CESİM GÜZEL
ERHAN GÜZEL
MAHMUT GÜZEL
MEHMET ŞİRİN GÜZEL
TAHİR GÜZEL
90 2025/309 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 172 ADA 56 PARSEL		 TARLA MEHMET REFİK OKUMUŞ
91 2025/310 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH.
331 ADA 8 PARSEL
329 ADA 9 PARSEL
330 ADA 4 PARSEL		 TARLA ABDULHALİK TALAY
MAHSUM AYAZ
RAHİME GÜMÜŞ
92 2025/311 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 114 ADA 2 PARSEL		 TARLA ELMAST YILMAZ
FİRYAZ MENTEŞ
GÜLNAZ ALİCAN
NADIR DEMİRKOL
93 2025/312 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH.
106 ADA 9 PARSEL
107 ADA 12 PARSEL
107 ADA 8 PARSEL		 TARLA FELEK DAVAZ
MEHMET ZİYA DAVAZ
ŞERBET DAVAZ
YAHYA DAVAZ
94 2025/314 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 119 ADA 1 PARSEL		 TARLA HURŞİT ASLANTAŞ
M. CİMŞİT ASLANTAŞ
REŞAT ASLANTAŞ
95 2025/315 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 458 ADA 1 PARSEL		 TARLA HİKMET TEDBİRLİ
NURTEN YURT
ORHAN YURT
YAKUP YURT
96 2025/316 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 206 ADA 13 PARSEL		 TARLA EMİNE YILDIRIM
AHMET ÜSTÜN
AŞIK ÜSTÜN
AYGÜL ÜSTÜN
BAYHAN ÜSTÜNDAĞ
CEVAHİT ÜSTÜN
CUMA ÇOBAN
NURDAGÜL KANAR
TESLİME DOGANTEYMUR
ŞEHNAZ ŞOBAN
NEDİME ÜSTÜN
MUHTULLAH ÇOBAN
MELİHA BALAMİR
MEDİHA VARHAN
KADRİYE KARABOĞA
İSMETULLAH ÇOBAN
HİKMETULLAH ÇOBAN
HALİL ÇOBAN
FERİHA ÖZGER
GÜLLÜZAR AKHAN
ÜBEYTULLAH ÇOBAN
ZÜLKÜF GÖKÇE
ZELAL KUTLU
YUSUF ÜSTÜN
VEYSİ GÖKÇE
VAHDET ALİOĞLU
SEVDİN GÖKÇE
SEMRA ÜSTÜNDENİZ
SELAHATTİN ÜSTÜN
SALİHA DÖNER
RAZİYE AVCİL
ÖMER ÜSTÜN
MÜNİRE ÖZER
MECBURE BAHADIR
İNCİ GÜLTEPE
HAYRETTİN ÜSTÜN
HATİCE ÜSTÜN
HALİME ALTILAR
FEVZİYE TOSUN
EMİNE ÇOBAN
EDİBE GÖKÇE
EBUBEKİR ÜSTÜN
CUMA GÖKÇE
CEMAL GÖKÇE
AYNUR KUTAS
ABDULLAH GÖKÇE
ŞEVKET GÖKÇE
97 2025/317 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 337 ADA 2 PARSEL		 TARLA AHMET YURT
EMİNE YURT
MAKBULE DAYAR
NURİYE YURT
SİNEMPERİ DİNÇ
ŞAHİDE YAMAN
98 2025/318 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 169 ADA 9 PARSEL		 TARLA ÜZEYİR KANDEMİR
99 2025/319 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH.
128 ADA 4 PARSEL
127 ADA 7 PARSEL		 TARLA HALİL BİLGİÇ
100 2025/320 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 110 ADA 15 PARSEL		 TARLA BAKİ MERGEN
EMRULLAH MERGEN
FATMA MERGEN
MÜNİR MERGEN
101 2025/321 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH.
193 ADA 15 PARSEL
193 ADA 59 PARSEL		 TARLA AZİZE BOZKURT
FEYZİ DİNDAR
HALİME TUZUN
İLHAMİ DİNDAR
İLYAS DİNDAR
İSMET DİNDAR
KAMİLE PERÇİN
MEHMET NECİP DİNDAR
MEHMET ŞEFİK BOZKURT
MURAT DİNDAR
NAİLE AYAZ
RASİME DİNDAR
SADIK DİNDAR
SAFİYE ÇANAKÇİ
YÜKSEL AYDOĞAN
102 2025/322 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 107 ADA 1 PARSEL		 TARLA ASLAN KUTAS
BİROL KUTAS
LEYLA YOLTAN
MEVLÜT KUTAS
NEZİHA ÖZKAYA
SAFET KUTAS
SONER KUTAS
NURGÜL ÖZKAYA
103 2025/323 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 108 ADA 1 PARSEL		 TARLA ABDULLAH ÇANAKÇI
BİRSEN ARSLAN
CEZMİ ÇANAKÇİ
İZZETTİN ÇANAKÇİ
MEHMET ŞAKİR ÇANAKÇİ
NECMİ ÇANAKÇİ
TEKİN ÇANAKÇİ
VECDİ ÇANAKÇİ
104 2025/324 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 478 ADA 2 PARSEL		 TARLA ABDULLAH TALAY
ADNAN ARİN
AYŞE TALAY
BAHATTİN SEYİTOĞLU
BATTAL TALAY
BEHÇET TALAY
DANYAL TALAY
DENİZ İYİSAN
DİLFİRİZ BİLGİ
ENVER ARİN
EŞREF TALAY
EŞREF TALAY
FAYSAL TALAY
FERAH İYİSAN
HANPERİ UÇAK
HAYRİYE TALAY
İBRAHİM TALAY
KEMAL ARİN
KENAN ARİN
LEMAN ARİN
LEMAN TALAY
LEYLA MARHAN
MAHFUZ ARİN
MARUF ARİN
MEHMET TALAY
MEHMET FATİH TALAY
ÖMER OĞUZ
PERİHAN TALAY
SABRİ TALAY
SAYİME TALAY
VAHDETTİN TALAY
ZEHRA TALAY
105 2025/325 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 172 ADA 1 PARSEL		 TARLA OSMAN KANDEMİR
KESER DURSUN
HÜSEYİN KANDEMİR
HASAN KANDEMİR
HAMİT KANDEMİR
CEVAHİR ŞAYİR
106 2025/326 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 114 ADA 4 PARSEL		 TARLA ALİ DEMİRKOL
EKREM DEMİRKOL
ELMAST YILMAZ
FİRYAZ MENTEŞ
GÜLNAZ ALİCAN
MEHMET DEMİRKOL
MENSUR DEMİRKOL
MÜNİR DEMİRKOL
NADIR DEMİRKOL
ZAİDE DEMİRKOL
ZÜBEYDE DEMİRKOL
107 2025/327 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 110 ADA 1 PARSEL		 TARLA ABDURRAHMAN MENTEŞ
ABDUSSAMET MENTEŞ
AYŞE NASIR
DİLŞAH MENTEŞ
FAZİLE MENTEŞ
FİRİNCE MENTEŞ
HAFZULLAH MENTEŞ
HALİS MENTEŞ
KASIM MENTEŞ
MUHLİS MENTEŞ
MÜSLİM MENTEŞ
RAHİME MENTEŞ
108 2025/328 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 480 ADA 2 PARSEL		 TARLA ABDULLAH YEGİT
AVDETARSLAN
CAHİDE YEGİT
CEVDET SEVİM
EHLİNAZ AYSAL
ERZİME KAYA
EYYÜP SÖYLEMİŞ
FERİDE ÇAPAR
FİGEN MARHAN
HALİME GÜZEL
HATİCE SÖYLEMİŞ
HAYRETTİN İNAL
HURİYET KOÇ
HÜLYA ŞEN
MAHFUZ ZAL
MAHMUT YEGİT
MEHMET EMİN SÖYLEMİŞ
MİYASER YİGİT
MUHSİNE İNAN
NEDİM İNAN
NECDET SEVİM
NERGİS SEVİM
NERGİZ AKTAŞ
NİYAZİ YEGİT
RAHİME HAKAN
RAHİME SÖYLEMİŞ
SEBAHATTİN İNAL
SELAMİ İNAL
SERHAT SEVİM
SEVDA YILDIM
SULTAN AVRAS
TAHSİN İNAL
YASEMİN MARHAN
YASEMİN SEVİL
YILDIZ SEVİM
ZİLAN SEVİM
109 2025/329 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 455 ADA 9 PARSEL		 TARLA ABDULKADİR SAKÇI
ABDULMUTTALİP SAKCİ
ALİ SAKÇİ
AYŞE İPEK
BARIŞ SAKCİ
CİDEYET ŞEN
EMİN SAKCİ
ESAT ALTINTAŞ
FATMA ALTINTAŞ
FATMA ŞENGÜL
FERİDE ÇUVAR
HAFİDE SAKCİ
HASAN SAKÇİ
İZZETTİN ALTINTAŞ
KESRA KARÇIĞA
KEVSER ALTINTAŞ
LALE NUR SAKCİ
MAVER ARINÇ
MEHMET SAKÇİ
MUSTAFA SAKÇİ
MÜZEYYEN SUBAŞI
NECLA ŞALIŞ
NEVZAT ALTINTAŞ
PERİŞAN ATEŞ
PİRAN SAKÇİ
SAADET BAYINDIR
SUAT SAKCİ
ŞAHRİSETTE SAKCİ
VELİDE TALAY
YILDIZ SAKCİ
ZİŞAN SAKCİ
110 2025/337 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOYLUCA
KÖY/MAH. 102 ADA 60 PARSEL		 TARLA MEMET AKBAŞ
111 2025/339 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOLBAŞI
KÖY/MAH. 140 ADA 1 PARSEL		 TARLA ABDULMECİT KANYAK
112 2025/340 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOLBAŞI
KÖY/MAH. 108 ADA 4 PARSEL		 TARLA NASIR TÜRKMEN
113 2025/387 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 163 ADA 2 PARSEL		 TARLA FESİH KILIÇER
114 2025/404 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA
KÖY/MAH. 152 ADA 54 PARSEL		 ARSA YILMAZ UYSAL
115 2025/405 BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA
KÖY/MAH. 152 ADA 56 PARSEL		 ARSA FERHAT YILDIRIM

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Basın No: ILN02434719