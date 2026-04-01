T.C. TATVAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. TATVAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO:2025/206
Kamulaştırmayı yapan davacı idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/12/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER :
|NO
|ESAS NO
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|NİTELİĞİ
|MALİK
|1
|2025/206
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 16 PARSEL
|TARLA
|MEHMET AYGÜN
|2
|2025/207
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH.
133 ADA 5 PARSEL
135 ADA 54 PARSEL
137 ADA 37 PARSEL
|YOL
|ÖMER OĞURLU
|3
|2025/208
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH.
111 ADA 3 PARSEL
111 ADA 2 PARSEL
|YOL
|AYHAN BARAN
MEHMET BARAN
NECİP BARAN
ŞEMSETTİN BARAN
|4
|2025/209
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH.
132 ADA 2 PARSEL
132 ADA 3 PARSEL
132 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|AYHAN BARAN
|5
|2025/210
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 132 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|İBRAHİM SÖYLEMEZ
|6
|2025/211
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 123 ADA 3 PARSEL
|ARSA
|İSMETULLAH GÜLHAN
MUHLİS GÜLHAN
SALİH GÜLHAN
|7
|2025/212
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 53 PARSEL
|TARLA
|ŞAHİN GÜLHAN
|8
|2025/213
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 42 PARSEL
|TARLA
|FERHAT BARAN
|9
|2025/214
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 115 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH MİNYAS
ABDULMENAF MİNYAS
ASIM MİNYAS
KAZIM MİNYAS
|10
|2025/215
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 56 PARSEL
|TARLA
|MEDENİ GÜLHAN
|11
|2025/216
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 52 PARSEL
|TARLA
|ADİL GÜLHAN
CUMA GÜLHAN
FADİL GÜLHAN
HAKİM GÜLHAN
MUHTEBER GÜLHAN
NİŞAN AKDENİZ
|12
|2025/217
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 46 PARSEL
|TARLA
|HAMDİ ÇELEBİ
MEHMET ÇELEBİ
|13
|2025/218
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 19 PARSEL
|TARLA
|FARİS AVCU
|14
|2025/219
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 37 PARSEL
|TARLA
|AHMET BARAN
|15
|2025/220
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 129 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|CAHİDE ECE
EKREM TÜSER
HALİS TÜZER
HAYRİYE TÜSER
HÜKMET TÜSER
MEHMET TÜSER
NAHİDE CAN
SALİH TÜZER
SEDAT TÜSER
SENEM TÜSER
|16
|2025/221
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE KÖY/MAH.
135 ADA 52 PARSEL
135 ADA 28 PARSEL
135 ADA 39 PARSEL
|TARLA
|CİNDİ UĞURTAŞ
|17
|2025/222
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 139 ADA 38 PARSEL
|TARLA
|KASIM BARAN
|18
|2025/223
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH. 138 ADA 10 PARSEL
|TARLA
|EKREM AYGÜN
ERCAN AYGÜN
FATMA AYGÜN
İDRİS AYGÜN
ORHAN AYGÜN
SÜLEYMAN AYGÜN
|19
|2025/224
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÜÇÜKSU KÖY/MAH.139 ADA 45 PARSEL
|TARLA
|ABİT MUĞLU
|20
|2025/227
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH.
331 ADA 3 PARSEL
330 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ABDULHALİK TALAY
HAYRİYE CAN
RAHİME CAN
RAHİME GÜMÜŞ
|21
|2025/228
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH. 480 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ALİ SAKÇI
AYŞE İPEK
ESAT ALTINTAŞ
FATMA ALTINTAŞ
FATMA ŞENGÜL
FERİDE ÇUVAR
HASAN SAKÇI
İZZETTİN ALTINTAŞ
NEVZAT ALTINTAŞ
PERİŞAN ATEŞ
ŞAHRİSETE SAKCİ
VELİDE TALAY
|22
|2025/229
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 338 ADA 7 PARSEL
|TARLA
|ABDULKADİR SAKÇI
ABDULMUTTALİP SAKCİ
ALİ SAKÇI
AYŞE İPEK
BARIŞ SAKCİ
CİDEYET ŞEN
EMİN SAKCİ
ESAT ALTINTAŞ
FATMA ALTINTAŞ
FATMA ŞENGÜL
FERİDE ÇUVAR
HAFİDE SAKCİ
HASAN SAKÇI
İZZETTİN ALTINTAŞ
KESRA KARÇIĞA
KEVSER ALTINTAŞ
LALE NUR SAKCİ
MAVER ARINÇ
MEHMET SAKÇI
MUSTAFA SAKÇI
MÜZEYYEN SUBAŞI
NECLA ŞALIŞ
NEVZAT ALTINTAŞ
PERİŞAN ATEŞ
PİRAN SAKÇI
SAADET BAYINDIR
SUAT SAKCİ
ŞAHRİSETE SAKCİ
VELİDE TALAY
YILDIZ SAKCİ
ZİŞAN SAKCİ
|23
|2025/230
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 194 ADA 7 PARSEL
|TARLA
|MAHSUM GENCER
MUAZ GENCER
|24
|2025/231
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK KÖY/MAH.
422 ADA 16 PARSEL
419 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|ENVER ARTUT
MEHMET SABRİ AVRAS
MEHMET SALİH AVRAS
MÜNEVVER ARTUT
ÜMRAN ARTUT
ZAHİDE ARTUT
ZEMZEME AVRAS
ZİYNET ARTUT
ZÜBEYİT AVRAS
|25
|2025/232
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 167 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH KARABEY
|26
|2025/233
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 194 ADA 43 PARSEL
|TARLA
|ÖMER ŞAHBUDAK
|27
|2025/234
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTETE
KÖY/MAH. 168 ADA 22 PARSEL
|TARLA
|MAHMUT KAN
|28
|2025/235
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 457 ADA 11 PARSEL
|TARLA
|HİKMET TEDBİRLİ
NURTEN YURT
ORHAN YURT
YAKUP YURT
|29
|2025/236
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH.
190 ADA 4 PARSEL
185 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|YAKUP GENCER
|30
|2025/237
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH.
149 ADA 5 PARSEL
148 ADA 7 PARSEL
|TARLA
|EDİBE KIZGIN
HAMİDE KIZGIN
MEKLİFE ESEN
NUSRET ŞAHBUDAK
|31
|2025/238
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 396 ADA 92 PARSEL
|TARLA
|MEHMET ALİ ALKIŞ
|32
|2025/239
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 142 ADA 6 PARSEL
|TARLA
|HÜSEYİN OĞURLU
|33
|2025/240
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 194 ADA 30 PARSEL
|TARLA
|SADIK KAN
|34
|2025/241
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH.
337 ADA 4 PARSEL
337 ADA 6 PARSEL
|TARLA
|İBRAHİM ARVAS
|35
|2025/242
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH.
169 ADA 5 PARSEL
196 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|MEHMET RACİ ÖZBUDAK
|36
|2025/243
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH.
194 ADA 13 PARSEL
194 ADA 12 PARSEL
|TARLA
|BEKİR ŞAHBUDAK
|37
|2025/244
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 194 ADA 10 PARSEL
|TARLA
|ENVER KAN
MEHMET SIDDIK KAN
NAİF KAN
ÖMER KAN
|38
|2025/245
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 185 ADA 12 PARSEL
|TARLA
|ABDULKADİR GENCER
AYKUT GENCER
DİLBER UĞİŞ
ERDAL GENCER
FERDİ GENCER
FIRAT GENCER
GÜLZERİN GENCER
ÖMER GENCER
|39
|2025/246
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ GÜNTEPE
KÖY/MAH. 147 ADA 9 PARSEL
|TARLA
|CEMİL ŞAHBUDAK
NUSRET ŞAHBUDAK
|40
|2025/247
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 337 ADA 14 PARSEL
|TARLA
|BEKİR ÇAKAZ
ESMİ ÇAKAZ
HANİFE ÇAKAZ
RESUL ÇAKAZ
SÜLEYMAN ÇAKAZ
|41
|2025/248
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 483 ADA 13 PARSEL
|TARLA
|GÜVERCİN ABEŞHATUN
KASIM ABEŞHATUN
SİNEM ABEŞHATUN
|42
|2025/249
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 183 ADA 5 PARSEL
|TARLA
|MEHMET ŞAKİR ÇAĞAN
|43
|2025/250
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 188 ADA 5 PARSEL
|TARLA
|ABDULBAKİ ALÇAY
FELEKNAZ ALÇAY
İHSAN ALÇAY
MÜYESSER ALÇAY
OSMAN ALÇAY
|44
|2025/251
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 191 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|MAHMUT ÇELİK
|45
|2025/252
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH.
235 ADA 10 PARSEL
138 ADA 5 PARSEL
|TARLA
|HÜSNÜ GEÇKALDI
|46
|2025/253
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH.
141 ADA 2 PARSEL
141 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|ABDULBARİ PERİHAN
SÜLEYMAN PERİHAN
|47
|2025/254
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 106 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ASMİN EMET
HEDİYE EMET
MAHMUT ÇELİK
SAİME BEYHAN
ZERYA EMET
ZÜLEYHA ÇETİN
|48
|2025/263
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 175 ADA 14 PARSEL
|TARLA
|İHSAN AYDAR
İRFAN AYDAR
MEMET AYDAR
ORHAN AYDAR
SİNAN AYDAR
ZEKİ AYDAR
|49
|2025/264
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 109 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|SERFİNAZ DAVAZ
ŞEMSETTİN DAVAZ
|50
|2025/265
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 106 ADA 13 PARSEL
|TARLA
|EKREM AYGÜN
ERCAN AYGÜN
FATMA AYGÜN
İDRİS AYGÜN
ORHAN AYGÜN
SÜLEYMAN AYGÜN
|51
|2025/266
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 158 ADA 9 PARSEL
|TARLA
|ERCAN ÜSTÜN
|52
|2025/267
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 105 ADA 13 PARSEL
|TARLA
|ALİ AYGÜL
|53
|2025/268
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 199 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ERCAN ÖZER
HAKAN ÖZER
|54
|2025/269
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 175 ADA 13 PARSEL
|TARLA
|MEMET AYDAR
ORHAN AYDAR
SİNAN AYDAR
ZEKİ AYDAR
|55
|2025/270
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 207 ADA 21 PARSEL
|TARLA
|ABDULĞAFFAR OĞURLU
SEYRAN OĞURLU
|56
|2025/271
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 108 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|ALİ KUTAS
|57
|2025/272
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 118 ADA 12 PARSEL
|TARLA
|MAHMUT GÜZEL
|58
|2025/273
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 163 ADA 9 PARSEL
|TARLA
|KAMİLE İBİŞ
|59
|2025/274
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 110 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|MUSA MENTEŞ
|60
|2025/275
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 202 ADA 15 PARSEL
|TARLA
|ABDULHADİ İÇEN
|61
|2025/276
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 109 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|SALİH DURDU
|62
|2025/277
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 171 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|BEKİR İLKATMIŞ
|63
|2025/278
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 158 ADA 16 PARSEL
|TARLA
|MEHMET ŞİRİN KILIÇ
|64
|2025/279
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 105 ADA 21 PARSEL
|TARLA
|NECMETTİN AYGÜN
|65
|2025/280
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 195 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|OSMAN GÜNEŞ
|66
|2025/281
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 121 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|RESUL AYAZ
|67
|2025/282
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH.
189 ADA 39 PARSEL
189 ADA 40 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH KAYA
|68
|2025/283
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 111 ADA 9 PARSEL
|TARLA
|SERACETTİN YILMAZ
|69
|2025/285
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 127 ADA 9 PARSEL
|TARLA
|CEBER BİLGİÇ
|70
|2025/286
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH.
118 ADA 1 PARSEL
119 ADA 5 PARSEL
|TARLA
|ERCAN ASLANTAŞ
HAKKI ÇİRMİK
VELİDE CANBAZ
|71
|2025/287
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 159 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|BULUT ŞENGÜL
|72
|2025/288
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH.
127 ADA 10 PARSEL
127 ADA 12 PARSEL
|TARLA
|BAHRİ AYDIN
|73
|2025/289
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 126 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|SEBAHAT YILDIRIM
|74
|2025/290
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 124 ADA 19 PARSEL
|TARLA
|KURU YALVAÇ
|75
|2025/292
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH.
189 ADA 35 PARSEL
189 ADA 36 PARSEL
210 ADA 3 PARSEL
|TARLA
|İBRAHİM ÖZDERE
|76
|2025/293
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 214 ADA 6 PARSEL
|TARLA
|YAHYA TURAN
|77
|2025/294
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 187 ADA 21 PARSEL
|TARLA
|NACİDE YILMAZ
|78
|2025/295
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 125 ADA 6 PARSEL
|TARLA
|MEHMET SADIK HASMİR
|79
|2025/296
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 193 ADA 91 PARSEL
|TARLA
|ŞEREF KULU
|80
|2025/299
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH.
167 ADA 14 PARSEL
167 ADA 15 PARSEL
|TARLA
|ABDULMECİT AYDAR
|81
|2025/300
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH.
104 ADA 14 PARSEL
104 ADA 15 PARSEL
|TARLA
|VEYSİ AYDEMİR
|82
|2025/301
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH.
118 ADA 10 PARSEL
118 ADA 11 PARSEL
|TARLA
|TAHİR GÜZEL
|83
|2025/302
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH.
200 ADA 3 PARSEL
200 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|MEMET ALİ ÖNER
|84
|2025/303
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 175 ADA 7 PARSEL
|TARLA
|KAMLE İBİŞ
|85
|2025/304
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH.
110 ADA 40 PARSEL
134 ADA 8 PARSEL
134 ADA 34 PARSEL
|TARLA
|İSAK GÜZEL
|86
|2025/305
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 204 ADA 7 PARSEL
|TARLA
|ARİF AYDAR
|87
|2025/306
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH.
158 ADA 1 PARSEL
158 ADA 2 PARSEL
159 ADA 30 PARSEL
173 ADA 3 PARSEL
173 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH GÜL
AHMET ÖZTEKİN
AHMET YALI
AYDIN KADAN
AYFER AYBEK
AYNUR METE
BEHİYE TANRIKULU
CAFER ÖZTEKİN
CAHİDE KURHAN
CUMAN METE
ÇİÇEK ALDANMAZ
EMİNE GÖÇERİ
ENVER TAŞ
FAHRİYE YEMAN
FAİLE ÖGET
FATİH GÜL
FATMA KAÇAR
FERİDE ERDOĞAN
FEYZİ METE
FEZİLE TAŞKIN
GÜLAY POLAT
GÜLCAN METE
GÜLTEN ÖÇAL
HACER OLCAY
HALİL GÜL
HANİFE METE
HASAN TAŞ
HASAN YALI
HATEM METE
HEDİYE NAZ
HİKMET GÜL
HÜSAMETTİN YALI
HÜSEYİN TAŞ
HÜSEYİN YALI
İBRAHİM GÜL
KEZBAN ORHAN
KUDERET KARGIN
LALEĞAN METE
LEMAN ANIK
LİYADİN KADAN
MAHSUN TAŞ
MEHMET GÜL
MEHMET YALI
MEHMET BAKİ ÖZTEKİN
MERDİYE ALİCAN
MÜJDE ÇİDAÇİ
MÜNEVVER SAĞIR
NACİYE AVCİL
NAHİDE KARDOĞAN
NECİME TAŞKIN
NURCAN METE
NURCAN YILDIZ
ÖMER TAŞ
REŞİT METE
SABRİ YALI
SAKİNE KESKİN
SANİYE PİRBUDAK
SEBİHE BOZKURT
SELAHATTİN METE
SEYFETTİN KADAN
SEYİTHAN METE
SURETHAN ALTUN
ŞEFİK GÜRGAR
VEYSEL METE
YALÇIN METE
ZAHİDE ERDOĞAN
|88
|2025/307
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 213 ADA 13 PARSEL
|TARLA
|AYDIN ÇANAKÇİ
DAVUT ÇANAKÇİ
DOĞAN ÇANAKÇİ
ERGÜN ÇANAKÇİ
FAHRETTİN ÇANAKÇİ
FETİYE GÜNÇAVDİ
HEDİYE KAN
İHSAN ÇANAKÇİ
İZZETTİN ÇANAKÇİ
KEZBAN KARA
MAŞALLAH ÇANAKÇİ
MEHMET ŞAKİR ÇANAKÇİ
MERYEM AYDIN
SEVAL ÇANAKÇİ
SEYRİ ÇANAKÇİ
VECDİ ÇANAKÇİ
|89
|2025/308
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 118 ADA 7 PARSEL
|TARLA
|AHMET GÜZEL
CESİM GÜZEL
ERHAN GÜZEL
MAHMUT GÜZEL
MEHMET ŞİRİN GÜZEL
TAHİR GÜZEL
|90
|2025/309
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 172 ADA 56 PARSEL
|TARLA
|MEHMET REFİK OKUMUŞ
|91
|2025/310
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH.
331 ADA 8 PARSEL
329 ADA 9 PARSEL
330 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|ABDULHALİK TALAY
MAHSUM AYAZ
RAHİME GÜMÜŞ
|92
|2025/311
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 114 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|ELMAST YILMAZ
FİRYAZ MENTEŞ
GÜLNAZ ALİCAN
NADIR DEMİRKOL
|93
|2025/312
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH.
106 ADA 9 PARSEL
107 ADA 12 PARSEL
107 ADA 8 PARSEL
|TARLA
|FELEK DAVAZ
MEHMET ZİYA DAVAZ
ŞERBET DAVAZ
YAHYA DAVAZ
|94
|2025/314
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH. 119 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|HURŞİT ASLANTAŞ
M. CİMŞİT ASLANTAŞ
REŞAT ASLANTAŞ
|95
|2025/315
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 458 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|HİKMET TEDBİRLİ
NURTEN YURT
ORHAN YURT
YAKUP YURT
|96
|2025/316
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 206 ADA 13 PARSEL
|TARLA
|EMİNE YILDIRIM
AHMET ÜSTÜN
AŞIK ÜSTÜN
AYGÜL ÜSTÜN
BAYHAN ÜSTÜNDAĞ
CEVAHİT ÜSTÜN
CUMA ÇOBAN
NURDAGÜL KANAR
TESLİME DOGANTEYMUR
ŞEHNAZ ŞOBAN
NEDİME ÜSTÜN
MUHTULLAH ÇOBAN
MELİHA BALAMİR
MEDİHA VARHAN
KADRİYE KARABOĞA
İSMETULLAH ÇOBAN
HİKMETULLAH ÇOBAN
HALİL ÇOBAN
FERİHA ÖZGER
GÜLLÜZAR AKHAN
ÜBEYTULLAH ÇOBAN
ZÜLKÜF GÖKÇE
ZELAL KUTLU
YUSUF ÜSTÜN
VEYSİ GÖKÇE
VAHDET ALİOĞLU
SEVDİN GÖKÇE
SEMRA ÜSTÜNDENİZ
SELAHATTİN ÜSTÜN
SALİHA DÖNER
RAZİYE AVCİL
ÖMER ÜSTÜN
MÜNİRE ÖZER
MECBURE BAHADIR
İNCİ GÜLTEPE
HAYRETTİN ÜSTÜN
HATİCE ÜSTÜN
HALİME ALTILAR
FEVZİYE TOSUN
EMİNE ÇOBAN
EDİBE GÖKÇE
EBUBEKİR ÜSTÜN
CUMA GÖKÇE
CEMAL GÖKÇE
AYNUR KUTAS
ABDULLAH GÖKÇE
ŞEVKET GÖKÇE
|97
|2025/317
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 337 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|AHMET YURT
EMİNE YURT
MAKBULE DAYAR
NURİYE YURT
SİNEMPERİ DİNÇ
ŞAHİDE YAMAN
|98
|2025/318
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 169 ADA 9 PARSEL
|TARLA
|ÜZEYİR KANDEMİR
|99
|2025/319
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KORUKLU
KÖY/MAH.
128 ADA 4 PARSEL
127 ADA 7 PARSEL
|TARLA
|HALİL BİLGİÇ
|100
|2025/320
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ OBUZ
KÖY/MAH. 110 ADA 15 PARSEL
|TARLA
|BAKİ MERGEN
EMRULLAH MERGEN
FATMA MERGEN
MÜNİR MERGEN
|101
|2025/321
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH.
193 ADA 15 PARSEL
193 ADA 59 PARSEL
|TARLA
|AZİZE BOZKURT
FEYZİ DİNDAR
HALİME TUZUN
İLHAMİ DİNDAR
İLYAS DİNDAR
İSMET DİNDAR
KAMİLE PERÇİN
MEHMET NECİP DİNDAR
MEHMET ŞEFİK BOZKURT
MURAT DİNDAR
NAİLE AYAZ
RASİME DİNDAR
SADIK DİNDAR
SAFİYE ÇANAKÇİ
YÜKSEL AYDOĞAN
|102
|2025/322
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 107 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ASLAN KUTAS
BİROL KUTAS
LEYLA YOLTAN
MEVLÜT KUTAS
NEZİHA ÖZKAYA
SAFET KUTAS
SONER KUTAS
NURGÜL ÖZKAYA
|103
|2025/323
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YELKENLİ
KÖY/MAH. 108 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH ÇANAKÇI
BİRSEN ARSLAN
CEZMİ ÇANAKÇİ
İZZETTİN ÇANAKÇİ
MEHMET ŞAKİR ÇANAKÇİ
NECMİ ÇANAKÇİ
TEKİN ÇANAKÇİ
VECDİ ÇANAKÇİ
|104
|2025/324
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 478 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH TALAY
ADNAN ARİN
AYŞE TALAY
BAHATTİN SEYİTOĞLU
BATTAL TALAY
BEHÇET TALAY
DANYAL TALAY
DENİZ İYİSAN
DİLFİRİZ BİLGİ
ENVER ARİN
EŞREF TALAY
EŞREF TALAY
FAYSAL TALAY
FERAH İYİSAN
HANPERİ UÇAK
HAYRİYE TALAY
İBRAHİM TALAY
KEMAL ARİN
KENAN ARİN
LEMAN ARİN
LEMAN TALAY
LEYLA MARHAN
MAHFUZ ARİN
MARUF ARİN
MEHMET TALAY
MEHMET FATİH TALAY
ÖMER OĞUZ
PERİHAN TALAY
SABRİ TALAY
SAYİME TALAY
VAHDETTİN TALAY
ZEHRA TALAY
|105
|2025/325
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEDİVEREN
KÖY/MAH. 172 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|OSMAN KANDEMİR
KESER DURSUN
HÜSEYİN KANDEMİR
HASAN KANDEMİR
HAMİT KANDEMİR
CEVAHİR ŞAYİR
|106
|2025/326
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 114 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|ALİ DEMİRKOL
EKREM DEMİRKOL
ELMAST YILMAZ
FİRYAZ MENTEŞ
GÜLNAZ ALİCAN
MEHMET DEMİRKOL
MENSUR DEMİRKOL
MÜNİR DEMİRKOL
NADIR DEMİRKOL
ZAİDE DEMİRKOL
ZÜBEYDE DEMİRKOL
|107
|2025/327
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YONCABAŞI
KÖY/MAH. 110 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ABDURRAHMAN MENTEŞ
ABDUSSAMET MENTEŞ
AYŞE NASIR
DİLŞAH MENTEŞ
FAZİLE MENTEŞ
FİRİNCE MENTEŞ
HAFZULLAH MENTEŞ
HALİS MENTEŞ
KASIM MENTEŞ
MUHLİS MENTEŞ
MÜSLİM MENTEŞ
RAHİME MENTEŞ
|108
|2025/328
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 480 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|ABDULLAH YEGİT
AVDETARSLAN
CAHİDE YEGİT
CEVDET SEVİM
EHLİNAZ AYSAL
ERZİME KAYA
EYYÜP SÖYLEMİŞ
FERİDE ÇAPAR
FİGEN MARHAN
HALİME GÜZEL
HATİCE SÖYLEMİŞ
HAYRETTİN İNAL
HURİYET KOÇ
HÜLYA ŞEN
MAHFUZ ZAL
MAHMUT YEGİT
MEHMET EMİN SÖYLEMİŞ
MİYASER YİGİT
MUHSİNE İNAN
NEDİM İNAN
NECDET SEVİM
NERGİS SEVİM
NERGİZ AKTAŞ
NİYAZİ YEGİT
RAHİME HAKAN
RAHİME SÖYLEMİŞ
SEBAHATTİN İNAL
SELAMİ İNAL
SERHAT SEVİM
SEVDA YILDIM
SULTAN AVRAS
TAHSİN İNAL
YASEMİN MARHAN
YASEMİN SEVİL
YILDIZ SEVİM
ZİLAN SEVİM
|109
|2025/329
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ ALACABÜK
KÖY/MAH. 455 ADA 9 PARSEL
|TARLA
|ABDULKADİR SAKÇI
ABDULMUTTALİP SAKCİ
ALİ SAKÇİ
AYŞE İPEK
BARIŞ SAKCİ
CİDEYET ŞEN
EMİN SAKCİ
ESAT ALTINTAŞ
FATMA ALTINTAŞ
FATMA ŞENGÜL
FERİDE ÇUVAR
HAFİDE SAKCİ
HASAN SAKÇİ
İZZETTİN ALTINTAŞ
KESRA KARÇIĞA
KEVSER ALTINTAŞ
LALE NUR SAKCİ
MAVER ARINÇ
MEHMET SAKÇİ
MUSTAFA SAKÇİ
MÜZEYYEN SUBAŞI
NECLA ŞALIŞ
NEVZAT ALTINTAŞ
PERİŞAN ATEŞ
PİRAN SAKÇİ
SAADET BAYINDIR
SUAT SAKCİ
ŞAHRİSETTE SAKCİ
VELİDE TALAY
YILDIZ SAKCİ
ZİŞAN SAKCİ
|110
|2025/337
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOYLUCA
KÖY/MAH. 102 ADA 60 PARSEL
|TARLA
|MEMET AKBAŞ
|111
|2025/339
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOLBAŞI
KÖY/MAH. 140 ADA 1 PARSEL
|TARLA
|ABDULMECİT KANYAK
|112
|2025/340
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KOLBAŞI
KÖY/MAH. 108 ADA 4 PARSEL
|TARLA
|NASIR TÜRKMEN
|113
|2025/387
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ KÖPRÜCÜK
KÖY/MAH. 163 ADA 2 PARSEL
|TARLA
|FESİH KILIÇER
|114
|2025/404
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA
KÖY/MAH. 152 ADA 54 PARSEL
|ARSA
|YILMAZ UYSAL
|115
|2025/405
|BİTLİS İLİ TATVAN İLÇESİ YEŞİLMEZRA
KÖY/MAH. 152 ADA 56 PARSEL
|ARSA
|FERHAT YILDIRIM
#ilangovtr
Basın No: ILN02434719