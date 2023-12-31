T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2019/98 Esas

DAVALILAR : 1- TAŞLIÇAY MAL MÜDÜRLÜĞÜ

2- ÇÖĞÜRLÜ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Çöğürlü Köyü Taşlıçay/ AĞRI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Dosyadaki keşif sonucu elde edilen bilirkişi raporu ve krokisine göre dava konusu Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Çöğürlü köyü, 121 ada 10 ve 121 ada 6 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunanların Mahkememizin 2019/98 sayılı dosyasına 30 (otuz) gün içerisinde başvurmaları, bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde yargılamaya devam edileceği ve duruşma gününün 01/02/2024 günü saat: 09:00'a bırakıldığı TMK.'nun 713/4 ve 5.fıkraları gereğince ilanen tebliğ olunur. 12/10/2023

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Basın No: ILN01961442