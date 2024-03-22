T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-22 00:01:00 -
T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/77 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 11
PARSEL NO : 28
VASFI : KANAL VE YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 134,59 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ DAĞLI-55612138900
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/77 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/03/2024
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Basın No: ILN02005627