T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 117
PARSEL NO : 33
VASFI : KANAL VE YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 174,31 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMET KİREÇ-43453544844
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 115
PARSEL NO : 14
VASFI : KANAL VE YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.494,90 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMET KİREÇ-43453544844
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/71 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/03/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02006858