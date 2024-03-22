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Resmi İlanlar T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-22 00:01:00 -

T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/71 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 117

PARSEL NO : 33

VASFI : KANAL VE YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 174,31 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMET KİREÇ-43453544844

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 115

PARSEL NO : 14

VASFI : KANAL VE YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.494,90 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMET KİREÇ-43453544844

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/71 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02006858