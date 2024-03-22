T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 119
PARSEL NO : 51
VASFI : KAVAKLIK
YÜZÖLÇÜMÜ : 451,69 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE ÖZ, ÇAĞLA ÖZ, ERDAL ÖZ, ERKAN ÖZ, ESMA ÇİMEN, FATMA ÖZ, HAYRİYE TAĞLI, MUHAMMET ÖZ, MUSTAFA ÖZ, MÜNEVVER ÖZ, MÜZEYYEN ÇİMEN, ÖZGE ÖZ, ÖZLEM BULUT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ
MEVKİİ : CELEP
ADA NO : 119
PARSEL NO : 52
VASFI : KANAL VE YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 240,88 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ERDAL ÖZ, ERKAN ÖZ, ESMA ÇİMEN,HAYRİYE TAĞLI,MÜNEVVER ÖZ, MÜZEYYEN ÇİMEN, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/74 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02005619