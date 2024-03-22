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Resmi İlanlar T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-22 00:01:00 -

T.C. TAŞKÖPRÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/74 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 119

PARSEL NO : 51

VASFI : KAVAKLIK

YÜZÖLÇÜMÜ : 451,69 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE ÖZ, ÇAĞLA ÖZ, ERDAL ÖZ, ERKAN ÖZ, ESMA ÇİMEN, FATMA ÖZ, HAYRİYE TAĞLI, MUHAMMET ÖZ, MUSTAFA ÖZ, MÜNEVVER ÖZ, MÜZEYYEN ÇİMEN, ÖZGE ÖZ, ÖZLEM BULUT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, CELEP KÖYÜ

MEVKİİ : CELEP

ADA NO : 119

PARSEL NO : 52

VASFI : KANAL VE YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 240,88 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERDAL ÖZ, ERKAN ÖZ, ESMA ÇİMEN,HAYRİYE TAĞLI,MÜNEVVER ÖZ, MÜZEYYEN ÇİMEN, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/74 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02005619