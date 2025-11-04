T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI Tapu Müdürlüğü

İLANEN DUYRULUR

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi işlemi )

Kaklıktaşı 156 ada 6 parsel numaralı taşınmazın tamamı elbirliği halinde AYŞE TAVLI, İBRAHİM ÇÖKÜŞ, NAZMİYE EROL , FERİDE GÖBÜT, CELİL ÇÖKÜŞ, HATİCE ÇÖKÜŞ, EMİNE ERİŞİK, YAKUP ÇÖKÜŞ, ÖZLEM ŞENDEMİR, ÜMMÜ GÖKTAŞ, YAKUP ÇÖKÜŞ, KADİR ÇÖKÜŞ, HALİL ÇÖKÜŞ, SÜREYYA AYŞE KAPLAN , ZEYNEP KAPLAN adlarına kayıtlı iken;T.C. TARSUS 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ’ nden alınan 24/07/2023 tarih 2023/1643 Esas 2023/1654 Karar sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından Celil ÇÖKÜŞ ,5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Bu nedenle yukarda açıklanan ve mevcut adresi tespit edilemeyen mirasçılardan Şevket oğlu Yakup ÇÖKÜŞ işbu ilanın gazetede yayınlanması tarihinden itibaren 15 günlük sürenin sona erdiği günün mesai bitimine kadar anılan kanun hükmüne göre ,elbirliği mülkiyetin devamına yönelik bir itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize ilanen tebliğ edilir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02324097