T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1884 Esas

Davacı , DENİZ YENİ tarafından Davalılar , DİLEK PINAR AKYOL KILINÇ, DÖNDÜ AKYOL, HÜSEYİN AYDIN aleyhine Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında; davacı ile davalıların Mersin ili Tarsus ilçesi Çamalan köyü 146 ada 13 parsel, 146 ada 14 parsel, 146 ada 15 parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığın satış yolu ile giderilmesi için dava açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Mahkememize dava dilekçesi ile adresi bildirilen davalı Hüseyin Aydın'ın tüm araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, davalı Hüseyin Aydın'ın Avusturalya ve Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı Hüseyin Aydın'a açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına karşı "HMK 317/2.md. Gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarınızı bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve duruşma gün ve saatinde geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur."

Buna dair tebligatın davalı Hüseyin Aydın'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05/12/2025

DURUŞMA YERİ : TARSUS ADLİYESİ - 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA GÜNÜ-SAATİ :08/04/2026 - 09:20

1-Davalı HÜSEYİN AYDIN - 13813258506 TC Kimlik Numaralı- 12/02/1969 doğumlu. Nihat ve Havva'dan olma, 2X22 GOLP-S-T-CODLLİNG-VOOD 3066MELBOORNE-AVUSTURALYA

