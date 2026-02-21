T.C. TARSUS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2025/730 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının duruşma ara kararı gereğince; Vasiyet eden Güllü Şahin'in mirasçılardan olan Mehmet Yiğit'e yapılan araştırmalara rağmen bugüne kadar vasiyetname ve duruşma gün ve saatini bildirir ihtaratlı davetiye tebliğ edilememiş ve mirasçı Mehmet Yiğit'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mirasçıya vasiyetnameye karşı "Müteveffa Güllü Şahin tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız taktirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz taktirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur." buna dair tebligatın mirasçı Mehmet Yiğit'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Vasiyetname: Tarsus 1. Noterliği'nin 15/03/2001 tarih ve 1943 yevmiye numaralı vasiyetnamesi ile: "Ben ölünceye kadar tüm kullanma ve tasarruf hakları bende kalacak ben öldükten sonra kendisine verilmek üzere; sahibi bulunduğum İçel ili, Tarsus ilçesi, Yeşilyurt mahallesinde kain tapunun 1511 ada 5 parsel numarasında kayıtlı, 2 adet 5'er katlı kargir apartman ve arsası niteliğindeki 40/1529 arsa paylı A Blok Dördüncü kat (16) bağımsız bölüm numaralı Mesken Niteliğindeki gayrimenkulü tekabül ettiği arsa payı ve eklentileri ile birlikte Haydar kızı Maden-18.7.1966 doğumlu Fatma Şahin'e vasiyet ettim. "

Duruşma yeri : Tarsus Adliyesi - 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

Duruşma gün ve saati : 15/09/2026 Saat: 09:10

Mirasçı : Mehmet Yiğit- 16267923174 TC kimlik numaralı, Hasan ve Emine evladı 16/07/1985 Tarsus doğumlu, Diyarbakır ili Ergani ilçesi, Armutova Mah. Cilt no:7, hane no:51,BSN; 26 da nüfusa kayıtlı

