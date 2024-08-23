T.C. SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/283 Esas

DAVALI :1- İSMAİL ÇELİK- 27*******54 T.C kimlik numaralı, MU**** ve AY** oğlu, **/**/1972 İstanbul doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı İsmail Çelik'e ''Dava konusu Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Kesme Derindere mahallesi 484 ada 13 parsel ve 526 ada 7 parsel sayılı taşınmazlardaki ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN, TMK'nın 644. maddesi uyarınca davacı ve davalıların 27/03/2024 havale tarihli bilirkişi raporunda belirtilen payları oranında PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE, Buna göre sunulan 27/03/2024 havale tarihli bilirkişi raporu dikkate alınarak; Toplam: 64 HİSSE olarak kabul edilmek suretiyle: 19 hissesinin, Mustafa ve Ayşe oğlu İsmail Çelik, 19 hissesinin Mustafa ve Ayşe oğlu Durmuş Çelik, 19 hissesinin Mustafa ve Ayşe kızı Ümmü Üstün, 7 hissesinin Mustafa ve Mustafa'nın ikinci eşi Necmiye Dilek'ten olma Abdullah Çelik adına Tapuya kayıt ve Tesciline,'' şeklinde mahkememizce verilen 19/04/2024 tarihli gerekçeli karara karşı beyanda bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluklarında dosyanın kesinleşerek devam olunacağı ilan tarihinden itibaren 2 hafta süre sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28, 29 ve 30. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 18.07.2024

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Basın No: ILN02080046