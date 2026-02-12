T.C. SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/340 Esas

KARAR NO : 2024/640

Davacı RAMAZAN EKİNCİ tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davası karara çıkmış olup;

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile,

2-Dava konusu Sivas İli, Suşehri İlçesi, Çataloluk Köyü 111 ada 9 parsel ve 111 ada 15 parsel yönünden tefrik kararı verilerek mahkememizin 2024/437 Esasına kaydı yapıldığından bu taşınmazlar yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3-Davaya dahil edilen Ahmet Özer, Halil Özer, Veysel Özer, Mahmure Özer, Dursun Özer, Yadigar Özer, Nimet Bulut, Mustafa Bulut, Sündüz Bulut ve Binnaz Bulut'un tapu maliki olmadığı anlaşıldığından bu şahıslar yönünden DAVANIN REDDİNE,

4-Suşehri İlçesi Çataloluk Köyü 102 ada 167 Parsel, Suşehri İlçesi Çataloluk Köyü 129 ada 18 Parsel, Suşehri İlçesi Çataloluk Köyü 141 ada 175 Parsel, Suşehri İlçesi Çataloluk Köyü 146 ada 46 Parsel, Suşehri İlçesi Çataloluk Köyü 151 ada 8 Parsel, Suşehri İlçesi Çataloluk Köyü 151 ada 12 Parsel ve Suşehri İlçesi Çataloluk Köyü 161 ada 28 Parsel sayılı taşınmazlar yönünden davadan feragat edildiğinden, sayılı taşınmazlar yönünden DAVANIN REDDİNE,

5-Suşehri İlçesi Çataloluk Köyü 102 ada 6 Parsel, 102 ada 22 Parsel,102 ada 26 Parsel,102 ada 28 Parsel, 102 ada 30 Parsel, 102 ada 31 Parsel, 102 ada 32 Parsel,102 ada 33 Parsel,102 ada 41 Parsel, 102 ada 52 Parsel, 102 ada 90 Parsel, 102 ada 126 Parsel, 102 ada 138 Parsel, 104 ada 12 Parsel, 110 ada 33 Parsel, 110 ada 34 Parsel, 110 ada 36 Parsel, 110 ada 54 Parsel, 110 ada 58 Parsel, 110 ada 68 Parsel, 110 ada 108 Parsel, 110 ada 136 Parsel, 110 ada 140 Parsel, 115 ada 3 Parsel, 115 ada 7 Parsel, 115 ada 8 Parsel, 115 ada 10 Parsel, 116 ada 28 Parsel, 116 ada 31 Parsel,116 ada 41 Parsel, 116 ada 50 Parsel, 118 ada 3 Parsel, 121 ada 5 Parsel, 121 ada 14 Parsel, 127 ada 4 Parsel, 127 ada 9 Parsel, 128 ada 11 Parsel, 128 ada 32 Parsel, 129 ada 25 Parsel, 131 ada 11 Parsel, 131 ada 15 Parsel,131 ada 26 Parsel, 131 ada 28 Parsel, 131 ada 32 Parsel, 132 ada 17 Parsel,132 ada 20 Parsel,133 ada 6 Parsel,141 ada 51 Parsel, 141 ada 184 Parsel, 141 ada 188 Parsel,146 ada 10 Parsel, 146 ada 24 Parsel, 146 ada 47 Parsel, 146 ada 51 Parsel,146 ada 53 Parsel,149 ada 1 Parsel, 151 ada 33 Parsel,156 ada 7 Parsel, 158 ada 5 Parsel, 161 ada 20 Parsel, 196 ada 2 Parsel, 204 ada 60 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığının tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma suretiyle satış yoluyla giderilmesine,

6-Dava konusu Sivas İli, Suşehri İlçesi, Çataloluk Köyü, 146 ada 51 parsel sayılı taşınmazın satış bedelinden muhdesata isabet eden % 90.06'lik kısmın Turan Balon Mirasçılarına ödenmesine, bu taşınmazın satış bedelinden geriye kalan kısmın taraflara tapu kaydındaki payları ve veraset ilamındaki hisseler oranında (karardan sonra ölen olması halinde veraset ilamındaki hisseler oranında)paylaştırılmasına,

7-Satışın İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılmasına, şeklinde özetle karar verilmekle, davalı Deniz DILASSER (T.C.21*******38) tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, T.K. 28. Maddesi uyarınca ilandan 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.16/09/2025

