Resmi İlanlar T.C. SUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Örnek No:55*

2025/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sivas İl, Suşehri İlçe, Esenyaka Köy, 133 Ada, 15 Parsel

Adresi : Esenyaka Köyü Suşehri Sivas Yüzölçümü : 16.120,65 m2

İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.927.566,00 TL

KDV Oranı : %10 DV:%0,569

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Kaydı gibi arazi toplulaştırma kapsamındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sivas İl, Suşehri İlçe, Esenyaka Köy, 136 Ada, 70 Parsel

Adresi : Esenyaka Köyü Suşehri Sivas Yüzölçümü : 15.231,45 m2

İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.655.548,00 TL

KDV Oranı : %10 DV:%0,569

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Kaydı gibi arazi toplulaştırma kapsamındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 12:13
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 12:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:13
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:13

24/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02334164