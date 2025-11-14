T.C. SUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Suşehri İlçe, Esenyaka Köy, 133 Ada, 15 Parsel
Adresi : Esenyaka Köyü Suşehri Sivas Yüzölçümü : 16.120,65 m2
İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.927.566,00 TL
KDV Oranı : %10 DV:%0,569
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Kaydı gibi arazi toplulaştırma kapsamındadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:08
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Suşehri İlçe, Esenyaka Köy, 136 Ada, 70 Parsel
Adresi : Esenyaka Köyü Suşehri Sivas Yüzölçümü : 15.231,45 m2
İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.655.548,00 TL
KDV Oranı : %10 DV:%0,569
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Kaydı gibi arazi toplulaştırma kapsamındadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 12:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 12:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:13
24/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02334164