T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SURUÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/45 Esas
05.12.2025
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilen gaip adayı REMZİYE BASKIN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 05.12.2025
GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 68152156228
ADI SOYADI : REMZİYE BASKIN
BABA ADI : NEBİ
ANA ADI : FERİDE
DOĞUM TARİHİ : 20/01/1950
DOĞUM YERİ : SURUÇ
Basın No: ILN02424994