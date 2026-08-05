T.C. SURUÇ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/2 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

Özellikleri : Şanlıurfa İl, Suruç İlçe, OYMAKLI Mahalle/Köy, 151 Ada, 9 Parsel, Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Oymaklı Mahallesi, 151 Ada 9 nolu parsel 37,868,99 m2 büyüklüktedir. Taşınmaz 1. Sınıf sulu tarım arazisi vasfında olup üzerinde Buğday ekili olduğu bilirkişilerce görülmüştür. Taşınmaz DSİ tarafından yapılmış sulama sistemiyle sulanmaktadır.

Tapu kayıtlarına göre satışı talep edilen taşınmazda Abdullah DEMİRBİLEKLİ Tam (1/1) hisse oranına sahiptir.

Taşınmaz hafif eğimli bir arazi yapısına sahip olup1. Sınıf sulu tarım arazisi vasfındadır.

Taşınmazın Keşif Tarihi İtibari İle Durumu ve Değeri:

Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu Oymaklı Mahallesi; taşınmazın bulunduğu Mahalle hafif engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Tarım Mahalle ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Toplu taşıma ile mahalleye ulaşım bulunmamaktadır. Mahallenin dışarıdan göç alma durumu bulunmamakta ve yapılaşma oranı düşüktür.

151/9 Nolu Parsel Oymaklı Mahallesine yaklaşık 350metre mesafede ve Oymaklı Mahallesi Suruç İlçe merkezine Kuşuçuşu yaklaşık 6200 metre. mesafede bulunmaktadır.

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen Oymaklı Mahallesi, 151 Ada 9 Parsel numaralı taşınmazın; konumu, yüzölçümü, niteliği, yola cephesi, topoğrafik durumu, manzarası, ulaşım durumu, imar durumu, imar potansiyeli, ifraz koşulları, yapılaşmaya elverişliliği, yerleşim alanlarına mesafesi, merkezlere uzaklığı, alt yapı hizmetlerinden faydalanma durumu, kullanım amacı, bölgedeki yapılaşma durumu, türü ve hızı, satış kabiliyeti, değerini etkileyebilecek olumlu-olumsuz tüm faktörler ile serbest piyasa şartlarında emsal olabilecek taşınmazların alım-satım rayiç değerleri araştırılarak, piyasa, ekonomik vb. objektif ve sübjektif tüm koşullar dikkate alınarak; Bilirkişi Heyetinin keşif tarihindeki bölgesel bilgi deneyimleri doğrultusunda, taşınmazın üzerindeki zirai muhdesatlar ile birlikte bu bölgede keşif tarihi itibariyle kullanım şekli nedeniyle ortalama m² birim fiyatının 225,00 TL ile 275,00 TL arasında alınıp satıldığı anlaşıldığından ortalama fiyat olan 250,00 TL/m², olabileceği kanaatiyle; bilirkişilerce

Taşınmazın Bedeli Aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Taşınmazın Toplam Bedeli =37,868,99 M²x 250,00 TL/M2 = 9.467.247,50 TL

Adresi : Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Oymaklı Mahallesi, 151 Ada 9 Nolu Parsel Suruç / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 37.868,99 m2

Arsa Payı : 1

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 9.467.247,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAKYİDATTAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:56

11/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02523994