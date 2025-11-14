T.C. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2023/251 Esas

Davacı Nurten Topal ve arkadaşları tarafından davalı Laman KARAMAN aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde, " Trabzon ili Köprübaşı ilçesi Küçükdoğanlı Mahallesi, 336 Ada 33 Parsel, 339 ada 15 Parsel ve 340 ada 23 parsel sayılı sayılı taşınmazların ile ilgili davalı Laman Karaman adına olan tapu kaydının İptaline ve muris Dursunali Karaman'dan İntikal edecek miras payı oranında müvekkil adınaTapuya Kayıt ve Tesciline"talep etmiş olmakla:

Davalı 99240011860 T.C. Kimlik nolu LAMAN KARAMAN adına mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinde bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/01/2026 günü saat: 10:10'da Sürmene Adliyesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

