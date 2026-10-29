T.C. SUNGURLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/81 Esas

DAVACI : HÜSEYİN SAKÇAK

İlanen Tebligat Yapılacak

DAVALI : 1-NADİA BENZİNA SAKÇAK

Davacı Hüseyin SAKÇAK ile davalı Nadia Benzina SAKÇAK arasında mahkememizde göriilmekte olan Çekişmeli Boşanma davasının dava dilekçesinde özetle; davalı ile 16/12/2022 tarihinde Fas Krallığı Türk Büyükelçiliğinde evlendiğini, evlendikten sonra Sungurlu'ya geldiklerini ancak davacının ikameti olan köye davalının gitmek istemediğini, köyde yaşamak istemediğini söylediğini, Otelde kaldıklarını, daha sonra davalının uçak bileti alarak habersiz Fas ülkesine döndüğünü, davalı eşinin kendisini dolandırdığını, davalı ile aylarca görüştüklerini, köyde yaşayacaklarını bilmesine rağnen altınları da alarak kendisini terk ettiğini, sonrasında davalıya ulaşamadığını, evlilik birliğinin kendisi için çekilmez hale geldiğini, bu nedenle davalıdan boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce, mernis kayıtları üzerinde adreslerinizin tespit edilememesi, konsolosluk aracılığıyla bildirilen adrese yapılan tebligatın iade dönmüş olması ve başkaca adres tespit edilememesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz, delillerinizi sunmadığınız takdirde daha sonra ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, delil sunamayacağınız ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, Duruşma Günü: 15/12/2026 günü saat:09.30 duruşmada bizzat bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, iş bu ilan 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30, 31.maddeleri gereğince yukarıda yazılı davalı Nadia Benzina SAKÇAK'a dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere tanzim edilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

إعلان

الجمهورية التركية

من المحكمة الابتدائية الأولى في سونغورلو

رقم الأساس: 2024/81

المدعي: حسين صاكجاك (HÜSEYİN SAKÇAK)

الذي سيتم تبليغه عن طريق الاعلان

المدعى عليها: نادية بنزينا صاكجاك (NADİA BENZİNA SAKÇAK)

لقد نصت عريضة الدعوى في قضية الطلاق المتنازع عليه التي تنظرها محكمتنا والجارية بين المدعي حسين صاكجاك والمدعى عليها نادية بنزينا صاكجاك باختصار أن المدعي تزوج من المدعى عليها وتم ابرام عقد الزواج في السفارة التركية في المملكة المغربية بتاريخ 16/12/2022 وبعد ذلك حضر الزوجان إلى مدينة سونغورلو، ولكن المدعى عليها امتنعت عن الذهاب إلى قرية المدعي وأفادت بأنها لا تريد العيش في القرية وأقامت في هذه الأثناء في الفندق وبعد ذلك حصلت المدعى عليها على تذكرة سفر بالطائرة وسافرت إلى المملكة المغربية بدون أن تخبر أحد بذلك. وخدعت المدعى عليها بتصرفها هذا زوجها المدعي ونصبت عليه. وقد تواصل المدعي مع المدعى عليها لعدة شهور ولكن دون جدوى. وكانت المدعى عليها تعلم جيدا بأنها ستقيم مع زوجها في القرية. وتركت زوجها وأخذت معها المجوهرات والصياغة الذهبية. ولم يتمكن المدعي بعد ذلك التواصل مع المدعى عليها، وأصبحت الحياة الزوجية بالنسبة للمدعي لا تطاق لذلك قرر رفع دعوى الطلاق إلى المحكمة من أجل الانفصال عن المدعى عليها والطلاق منها.

لقد قامت محكمتنا بالتدقيق في السجلات عن طريق نظام مرنيس (MERNİS) المركزي من أجل تحديد عنوان اقامتك ولكن لم يتم التمكن من تحديد أي عنوان للتبليغ، وتم بموجب ذلك القيام باجراءات التبليغ إلى عنوانك الذي أرسلته القنصلية التركية إلى محكمتنا وعادت الأوراق بدون تبليغ ولم تتحقق اجراءات التبليغ لعدم وجود أي عنوان صالح للتبليغ.

لهذا السبب تقرر تبليغك عن طريق الاعلان بعريضة الدعوى ومحضر التدقيق الأولي وموعد تاريخ الجلسة، لذلك يجب عليك الرد على عريضة الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ، وإذا كان لك أي اعتراض على القضية فيتوجب ارسال اعتراضاتك الأولى مع الأدلة إلى المحكمة وإلا سيتم اعتبارك ناكرة للوقائع المبينة في عريضة الدعوى كما يجب عليك حضور جلسة المحاكمة في 15/12/2026 الساعة 09:30 أو تقومي بتوكيل محام يمثلك في هذه القضية وتقومي بالاستعدادات اللازمة للصلح، وفي حالة عدم حضورك للجلسة فإنه لن يحق لك الاعتراض على الاجراءات التي ستتم في غيابك. ونفيد بموجب المواد 28، 29، 30، 31 من قانون التبليغات أن هذا الاعلان يقوم بمثابة تبليغ للمدعى عليها السيدة نادية بنزينا صاكجاك بعريضة الدعوى وملحقاتها.

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Basın No: ILN02581164