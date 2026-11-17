İ L A N

ESAS NO: 2026/2 Tereke

Müteveffa Himmet Başer (2000 D'lu, Hüseyin ve Keziban oğlu - Karaadilli Develi Mah. / Şuhut / Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı) terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde Mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri, Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180,218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 12.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02595634