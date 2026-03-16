T.C. SORGUN İCRA DAİRESİ

46.620.000,00

1

Taşınır

Yozgat ili, Sorgun ilçesi dahilinde ve Savana Madencilik Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi uhdesinde bulunan S:39502 (ER:1154371) sayılı IV. grup maden (linyit) işletme ruhsat sahasının işlem dosyasında yapılan incelemelere göre; söz konusu sahaya işletme ruhsatının 16/09/2002 yılında düzenlendiği, işletme ruhsat süresinin 10/10/2034 tarihine kadar uzatıldığı, Sicil:39502 (ER:1154371) sayılı maden (linyit) işletme ruhsatının 1.008,70 hektar ve işletme izninin 532,25 hektar olduğu tespit edilmiştir. Ruhsat sahası çevresinde ve Y:688798 - X:4408918 koordinatı civarında açılan ocakta yapılan incelemeler neticesinde; pliyosen yaşlı konglomera, kumtaşı, marn tabakaları yaygın olarak diyorit taban üzerine oturmuş seriler şeklinde gözlenmiş olup, saha içerisinde bu seriler içerisinde de linyit oluşumu görülmüştür. Maden Kanunun 6.Maddesinde belirtilen şartları haiz şahıs ve şirketlere ruhsatın satışının yapılması gerektiği bildirilmiştir. İhalenin, ihaleye girecek şartları haiz kuruluşların veya kişilerin satış öncesi Maden Kanunun 6. maddesinde düzenlenen şartlar ile Kanunda öngörülen mali yeterlilik şartlarını taşıması zorunlu olduğundan, (Yine 29.01.2026 tarihli cevabi yazıda " Genel Müdürlükten belge almadan satışın sonuçlandığının tespit edilmesi halinde ihale alıcısı gerçek ve tüzel kişi adına maden ruhsatının tescil işlemi yapılmayacak ve ihaleyi fesih davası açılacaktır.