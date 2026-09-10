T.C. SORGUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2026/3 Esas

DAVALI : NARMIN HEYDAROVA-99786282786 - ŞİRVAN ŞAHARİ ALİ BAYRAMLI KÜÇESİ NO:22 AZERBEYCAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, yurtdışı adresine tebligat gönderilmiş, adres araştırmasından bir netice alınamamış olup, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/09/2026

DAVA DİLEKÇESİ ÖZETİ: Davacısı Ercan Aydoğmuş, Davalısı Narmın Heydarova olan 17/06/2020 tarihinde açılan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasıdır.

TENSİP ZAPTI:

"1- Dava dilekçesinin HMK'nın 119. maddesinde aranan zorunlu unsurları taşıdığına,

2- Dava da HMK'nın üçüncü kısmında düzenlenen yazılı yargılama usulünün uygulanmasına,

3- HMK'nın 122, 126/4 ve 136/2 maddeleri gereğince dava dilekçesi ve eklerinin davalıya tebliğ edilerek dilekçeler aşamasının başlatılmasına; cevap ve cevaba cevap dilekçesi ile eklerinin süresinde verildiği takdirde karşılıklı tebliğine; dilekçeler aşamasının, davalının ikinci cevap dilekçesi verme süresinin sonunda veya taraflardan biri süresinde dilekçe vermediği takdirde tamamlanmasına,

4- HMK'nın 122, 127 ve 136/2 maddeleri gereğince davalının, cevap dilekçesini verme süresinin, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta olduğu, ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği hususunun davalı tarafa tebliğ ve ihtarına, aynı hususun mahiyetine uygun olarak cevap ve cevaba cevap dilekçelerinin tebligatlarına da şerh verilmesine,

5- HMK'nın 121 ve 129/2 maddeleri gereğince tarafların, dilekçelerinde gösterilen ve ellerinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın karşı taraf sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçelerine eklenerek, mahkemeye vermesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması hususunun zorunlu olduğunun taraflara ihtarına,"

#ilangovtr

Basın No: ILN02545394