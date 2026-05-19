T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/2 Esas

DAVALI : SHABNAM ALİYEVA (AYTEKİN)

Davacı MESUT AYTEKİN tarafından aleyhinize açılan boşanma dava dosyası kapsamında 13/05/2026 tarihinde ön incelemenin ifasının ardından tahkikat aşamasına geçildiği, davacı tanıklarının beyanlarının alındığı, ancak duruşmaya tarafınızca katılım sağlanmadığı ve herhangi bir delil de bildirmediğinizden dosya kapsamında araştırılacak başka bir husus kalmadığı kanaatine varıldığından05/06/2026 günü saat 10:15'da sözlü yargılamanın (son duruşmanın) ifa edileceği ve dosyanın karara bağlanacağı, son duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda dosyanın karara bağlanacağı hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 14/05/2026

