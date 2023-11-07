TC SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilgililerin işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının bildirilmesi, bu hususu belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları adına tescil edileceği, işbu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sorgun/YOZGAT Şubesine yatırılacağı, aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 24/11/2023 günü saat 10:05'e tarihi olduğu ilan olunur. 01/11/2023



KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

Sıra No Esas No İli İlçesi Köyü Ada/Parsel Niteliği Toplam Alan m² Kamulaştırılan Alan m² Maliki 1 2023/156 Yozgat Sorgun Babalı Köyü 109/130 Demiryolu 433,87 433,87 1-FATMA BUDAK

2-HÜSNÜ BULUT

3-İSMAİL YİĞİT

4-AHMET YİĞİT

5-MEHMET YİĞİT

6-MUSTAFA YİĞİT

7-CUMA YİĞİT

8-HALİME BÖYREKCİ

9-HASAN YİĞİT

10-HÜSEYİN YİĞİT

11-PENBE ASLAN

12-CELAL YİĞİT

13-DÖNDÜ YİĞİT

14-EMİNE YİĞİT

15-SULTAN AYHAN 2 2023/156 Yozgat Sorgun Babalı Köyü 109/129 Demryolu 15,39 15,39 1-FATMA BUDAK

2-HÜSNÜ BULUT

3-İSMAİL YİĞİT

4-AHMET YİĞİT

5-MEHMET YİĞİT

6-MUSTAFA YİĞİT

7-CUMA YİĞİT

8-HALİME BÖYREKCİ

9-HASAN YİĞİT

10-HÜSEYİN YİĞİT

11-PENBE ASLAN

12-CELAL YİĞİT

13-DÖNDÜ YİĞİT

14-EMİNE YİĞİT

15-SULTAN AYHAN

#ilangovtr

Basın No: ILN01923672