TC SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TC SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilgililerin işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının bildirilmesi, bu hususu belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları adına tescil edileceği, işbu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sorgun/YOZGAT Şubesine yatırılacağı, aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 24/11/2023 günü saat 10:05'e tarihi olduğu ilan olunur. 01/11/2023
KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ
|Sıra No
|Esas No
|İli
|İlçesi
|Köyü
|Ada/Parsel
|Niteliği
|Toplam Alan m²
|Kamulaştırılan Alan m²
|Maliki
|1
|2023/156
|Yozgat
|Sorgun
|Babalı Köyü
|109/130
|Demiryolu
|433,87
|433,87
|1-FATMA BUDAK
2-HÜSNÜ BULUT
3-İSMAİL YİĞİT
4-AHMET YİĞİT
5-MEHMET YİĞİT
6-MUSTAFA YİĞİT
7-CUMA YİĞİT
8-HALİME BÖYREKCİ
9-HASAN YİĞİT
10-HÜSEYİN YİĞİT
11-PENBE ASLAN
12-CELAL YİĞİT
13-DÖNDÜ YİĞİT
14-EMİNE YİĞİT
15-SULTAN AYHAN
|2
|2023/156
|Yozgat
|Sorgun
|Babalı Köyü
|109/129
|Demryolu
|15,39
|15,39
|1-FATMA BUDAK
2-HÜSNÜ BULUT
3-İSMAİL YİĞİT
4-AHMET YİĞİT
5-MEHMET YİĞİT
6-MUSTAFA YİĞİT
7-CUMA YİĞİT
8-HALİME BÖYREKCİ
9-HASAN YİĞİT
10-HÜSEYİN YİĞİT
11-PENBE ASLAN
12-CELAL YİĞİT
13-DÖNDÜ YİĞİT
14-EMİNE YİĞİT
15-SULTAN AYHAN
#ilangovtr
Basın No: ILN01923672